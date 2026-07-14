В ОП рассказали, как уход за пенсионером влияет на трудовой стаж Машаров: уход за пожилым человеком позволит получить стаж и пенсионные баллы

Уход за пожилым человеком может дать право на начисление трудового стажа и пенсионных баллов, рассказал RT член Общественной палаты России Евгений Машаров. По его словам, пожилым людям часто требуется помощь в повседневных делах: покупке продуктов, приготовлении еды, уборке, оплате обязательных платежей и посещении врача.

Для официального оформления ухода человек должен быть трудоспособным и не иметь официальной работы. В таком случае период ухода засчитывается в стаж. Машаров напомнил, что до 2025 года действовала компенсационная выплата для ухаживающего человека. Сейчас ее заменили на надбавку к пенсии за уход.

При этом деньги получает сам пенсионер, а не человек, который за ним ухаживает. Ухаживающему начисляются только стаж и пенсионные баллы. Эксперт уточнил, что законодательство не ограничивает количество пожилых людей, за которыми можно оформить уход. Однако в страховой стаж период ухода засчитывается только за одного человека. Надбавку к пенсии при этом получает каждый пенсионер, которому она положена.

Оформить уход могут неработающие трудоспособные граждане, студенты, а также россияне с 14 лет, которые учатся и получили согласие родителей. Заявление необходимо подавать в Социальный фонд России по месту жительства человека, за которым осуществляется уход.

Ранее доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет накопительных пенсий, выплаты увеличатся на 17,3%. По словам эксперта, размер повышения более чем втрое превышает уровень инфляции по итогам прошлого года.