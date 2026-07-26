Первая учебная неделя в этом году будет короткой

Первая учебная неделя в этом году будет короткой Член ОП Машаров напомнил, что предстоящий учебный год начнется с короткой недели

Первая неделя нового учебного года будет сокращенной, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Занятия начнутся со вторника, 1 сентября, и для большинства школьников продлятся до пятницы.

День знаний не является нерабочим праздничным днем, поэтому в этот день обучающиеся присутствуют на занятиях и осваивают новые знания, — напомнил эксперт.

При пятидневной неделе учебными будут дни с 1 по 4 сентября включительно. Для тех, кто учится по шестидневке, неделя продлится до субботы, 5 сентября.

Машаров добавил, что образовательные учреждения сами определяют продолжительность учебной недели в пределах нормативов Минпросвещения и Минобрнауки. Для первоклассников обязательна только первая смена и пятидневный режим.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что в школах Бразилии появятся уроки русского языка. Дети смогут изучать его как один из иностранных языков. Такое решение приняли на рабочем совещании представителей российского ведомства и Министерства образования латиноамериканской страны. Стороны согласовали план налаживания двусторонних связей. Он затронет программы повышения квалификации и направления российских учителей в школы Бразилии.