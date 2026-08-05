Два безэкипажных катера ВСУ ушли на дно в Черном море

Два безэкипажных катера ВСУ ушли на дно в Черном море Российские дроны «Герань» уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море

Российские военные с помощью реактивных беспилотников «Герань-4 Сикер» уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в акватории Черного моря, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в МАКСе. Цели были обнаружены 4 августа в 80 км юго-восточнее Очакова.

Решением командования на уничтожение целей были оперативно отправлены расчеты реактивных БПЛА «Герань-4 Сикер». В результате точных попаданий операторов ударных дронов БЭК-ПВО и БЭК-РЭБ противника были уничтожены, что подтвердилось средствами объективного контроля в режиме реального времени, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли ночной удар по логистическому центру «Терминал Бровары» в Киевской области. Как уточнили в Минобороны, там хранились комплектующие для БПЛА средней и большой дальности иностранного производства.

Также в ведомстве рассказали, что ВС России в ходе массированного удара по военным объектам на Украине поразили транспортно-логистические и распределительные центры, использовавшиеся для доставки грузов ВСУ. В ведомстве также заявили, что ударам подверглись три сухогруза у Одессы.