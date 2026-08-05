Суд вынес приговор жителю Бердянска за подготовку терактов

Южный окружной военный суд приговорил жителя Бердянска Запорожской области Сергея Москаленко, внесенного в список террористов и экстремистов, к 25 годам лишения свободы, передает пресс-служба инстанции во «ВКонтакте». Мужчину признали виновным в подготовке серии терактов против сотрудников МВД региона и членов партии «Единая Россия». Как утверждается, преступления он планировал совершить по заданию украинской разведки.

С подсудимым связался сотрудник ГУР МО Украины и предложил ему конфиденциальное сотрудничество. 1 июля 2024 г. подсудимый получил задание на причинение смерти члену партии «Единая Россия» путем подрыва СВУ. 11 и 16 июля 2024 г. Москаленко наблюдал за ОМВД России «Бердянский» ГУ МВД России по Запорожской области и территорией Бердянского межрайонного суда Запорожской области, — уточнил представитель суда.

Ранее в Калужской области задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военного комиссариата. Молодой человек сам связался с украинским куратором, после чего наносил оскорбительные надписи на жилые дома. Позже, как утверждает ФСБ, он приобрел компоненты для изготовления зажигательных смесей и провел разведку объекта перед попыткой поджога.