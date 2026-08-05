Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 августа 2026 в 10:04

Суд вынес приговор жителю Бердянска за подготовку терактов

Жителя Бердянска приговорили к 25 годам колонии за подготовку терактов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Южный окружной военный суд приговорил жителя Бердянска Запорожской области Сергея Москаленко, внесенного в список террористов и экстремистов, к 25 годам лишения свободы, передает пресс-служба инстанции во «ВКонтакте». Мужчину признали виновным в подготовке серии терактов против сотрудников МВД региона и членов партии «Единая Россия». Как утверждается, преступления он планировал совершить по заданию украинской разведки.

С подсудимым связался сотрудник ГУР МО Украины и предложил ему конфиденциальное сотрудничество. 1 июля 2024 г. подсудимый получил задание на причинение смерти члену партии «Единая Россия» путем подрыва СВУ. 11 и 16 июля 2024 г. Москаленко наблюдал за ОМВД России «Бердянский» ГУ МВД России по Запорожской области и территорией Бердянского межрайонного суда Запорожской области, — уточнил представитель суда.

Ранее в Калужской области задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военного комиссариата. Молодой человек сам связался с украинским куратором, после чего наносил оскорбительные надписи на жилые дома. Позже, как утверждает ФСБ, он приобрел компоненты для изготовления зажигательных смесей и провел разведку объекта перед попыткой поджога.

Регионы
Запорожская область
теракты
приговоры
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Травматолог назвал распространенную ошибку при обработке ран
Медведчук заявил, что Евросоюз финансирует свой развал
Вайкуле выставила особняк в Латвии с огромной скидкой
Стало известно, что грозит пассажирам с чемоданными-матрешками
Бойцы ВС России проявили смекалку для разведки на фронте
Наступление ВС РФ на Запорожье 5 августа: последние новости, заход в Орехов
Овчинский: в Москве открыли инсталляции к 70-летию Дня строителя
Юрист рассказала, в каких случаях за курение в доме грозит штраф
Штат ВС России увеличен на 27 тыс. человек
Гастроэнтеролог объяснил, как протекает циклоспороз
ВОЗ предупредила о клещах из-за опасного вируса Бурбон
Эксперт по фитнесу ответил, реально ли расслабиться на йоге со стрельбой
«Руки и ноги были связаны»: в Малайзии нашли тело известного бизнесмена
Удары по Украине сегодня, 5 августа: какие цели ВСУ поражены, последствия
Самокатчик разбил губу девушке после замечания об опасной езде
Россиянин рассказал, как собирался поджечь военкомат
Стало известно, как изменятся цены на продукты из-за закона о мониторинге
Россиянам перечислили рекомендуемые внеклассные занятия
Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: последние новости, главные события
«Вплоть до казни»: мать убитых в Таиланде россиян о наказании для виновных
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей
Общество

Беру творог, кефир и яйцо — к чаю подаю нежные «Ушки»: пышнее пончиков и без грамма дрожжей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.