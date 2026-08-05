СК квалифицировал атаку на логистический центр в Алексине как теракт

СК квалифицировал атаку на логистический центр в Алексине как теракт

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после украинской атаки на логистический центр в Тульской области, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что на месте происшествия продолжают работу криминалисты и следователи.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на объект гражданской инфраструктуры в городском округе Алексин Тульской области (ст. 205 УК РФ), — отмечается в сообщении.

Между тем стало известно, что один человек пострадал в результате атаки украинских беспилотников на Тульскую область. Погибших нет, пострадавшему оказывается медицинская помощь. В ходе атаки произошло возгорание сортировочного центра Wildberries, также были повреждены два многоквартирных дома и два производственных объекта.

Ранее сообщалось, что пожар на складе Wildberries во Владимирской области, возникший после атаки беспилотников, полностью ликвидирован. При этом уточняется, что окончательно возгорание удалось потушить 4 августа в 19:56 по московскому времени.