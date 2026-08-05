Россиянам перечислили рекомендуемые внеклассные занятия Министр Кравцов: в школах можно ввести занятия по военной подготовке

Военная подготовка, финансовая грамотность, историческое просвещение, поддержка математики и естественных наук, профильное обучение и физическое развитие вошли в перечень рекомендуемой внеурочной деятельности в российских школах, рассказал «Парламентской газете» министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что документ имеет рекомендательный характер.

В начальной школе предлагаем «Орлят России»: для первого класса — час, а для 2–4-х классов — уже по два часа в неделю, поскольку в этом возрасте важно закладывать основы командной работы и социальных навыков, — рассказал Кравцов.

Ранее сообщалось, что ГОСТ на школьные дневники для учеников 1–11 классов планируется обновить в 2027 году. Действующий национальный стандарт был утвержден в 2012 году, и теперь его планируется пересмотреть.