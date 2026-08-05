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05 августа 2026 в 11:04

С Кадышевой хотят взыскать 100 тыс. рублей

В РАО захотели взыскать с театра Кадышевой неустойку в 100 тыс. рублей

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
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Российское авторское общество подало иск к театру «Золотое кольцо» под руководством народной артистки РФ Надежды Кадышевой о взыскании неустойки в размере 100 тыс. рублей за непредоставление отчетности о сборах и репертуаре концертов 2023 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе РАО. По условиям лицензионного соглашения организатор должен был до 10 числа после каждого квартала передавать данные о валовой выручке от билетов и списке исполненных произведений с указанием авторов, однако за четвертый квартал 2023 года эти сведения не были поданы.

Поводом для обращения в суд послужило ненадлежащее исполнение ООО «Национальный театр народной музыки и песни „Золотое кольцо“» обязательств по лицензионному соглашению, заключенному с Российским авторским обществом 30.12.2005 года, — сказано в сообщении.

Договор предусматривает пеню в размере 100 рублей за день просрочки, поэтому общий размер неустойки составил 100 тыс. рублей, плюс госпошлина в 10 тыс. рублей. В ноябре 2025 года суд уже удовлетворил иск РАО к этому же театру на 40 тыс. рублей за исполнение песни «Россия! Русь!» без договора с автором Виктором Пеленягрэ – бездоговорное использование состоялось в апреле 2025 года на концерте «Плывет веночек» в столичном зале «Москва».

Ранее лейбл рэпера Гуфа DOMA проиграл судебное разбирательство на 467 тыс. рублей из-за концерта Тимы Белорусских в московском клубе. Претензии РАО были связаны с использованием пяти песен артиста и шести иностранных композиций, которые звучали во время мероприятия. Суд принял сторону РАО, посчитав, что лейбл нарушил авторские права при использовании произведений.

Культура
Россия
Надежда Кадышева
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