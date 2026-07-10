«Такие разговоры не приемлю»: Куртукова о пиар-романе с SHAMAN Певица Куртукова жестко высказалась о пиар-романе и сотрудничестве с SHAMAN

Певица Татьяна Куртукова сказала NEWS.ru на музыкальном фестивале «Белые ночи» в Санкт-Петербурге, что пиар-роман с коллегой, певцом SHAMAN, для нее невозможен. Она также заявила, что не видит смысла записывать с ним совместную песню.

Знаю, что разлетелось на новости интервью, в нем был вопрос Ксении Собчак про наше с ним сотрудничество и был вопрос про фиктивный роман. Ни фиктивный, ни эффективный роман невозможен, такие вопросы и разговоры не приемлю, — сказала Куртукова.

Певица заявила, что не планирует записывать с SHAMAN песню ради хайпа. При этом артистка отметила, что с уважением относится к коллеге и радуется его успехам. Куртукова сказала, что с другой артисткой, работающей в народном жанре, Надеждой Кадышевой она тоже не намерена делать коллаборацию.

Ранее Куртукова, получившая известность благодаря песне «Матушка», заявила, что в ее коллекции традиционно русских костюмов есть старинные сарафаны, которым уже более 100 лет. Исполнительница считает их самыми ценными и интересными.