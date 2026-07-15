Штурм изучает ЮАР, Дубцова увязла в стройке: как звезды проводят лето

Лето в самом разгаре, и пока одни звезды отдыхают и набираются сил, другие, наоборот, записывают песни, выступают на концертах и фестивалях, зарабатывают деньги. Как проводят летние дни Филипп Киркоров, Татьяна Куртукова, Ирина Дубцова, MARGO, Ольга Бузова, Клава Кока, Наталья Штурм и другие — в материале NEWS.ru.

Как Киркоров отдохнул с детьми

Певец Филипп Киркоров недавно вернулся с моря, где успел не только отдохнуть, но и отпраздновать день рождения сына Мартина. Артист подарил наследнику серебряный крестик люксового бренда из лимитированной коллекции, который было очень сложно достать. При этом артист не раскрывал, где именно отдыхал.

«Мы провели весь день на море, замечательно праздновали праздник [Мартина] в семейном кругу вместе с его сестрой. Пообедали, поужинали, поплавали, на джетике покатались, спортом позанимались, в гольф поиграли, побоксировали», — рассказал NEWS.ru Киркоров.

Филипп Киркоров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

После отдыха артист тут же принялся за работу: выступил в Ростове-на-Дону и стал хедлайнером концерта «Звезды Русского радио» на фестивале «Белые ночи» в Петербурге. В августе у него запланированы концерты, которые пройдут в южных регионах России.

Марго добралась до кино

Много работает и его протеже — певица MARGO. Артистка также приняла участие в фестивале «Белые ночи» и была очень рада возможности посетить город на Неве. Этот визит стал для нее вторым.

«Я в Питере была однажды, успела тогда побывать на разведении мостов — на главном шоу этого города. Это невероятно, и завтра я уже поеду снова смотреть разведение мостов», — призналась артистка.

Из Петербурга певица вылетела в Дубай снимать клип на новую песню, которую она записала с другой популярной певицей. Ее имя пока держится в секрете.

Певица, блогер Маргарита Овсянникова (Margo) Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

«После этого я сразу улетаю на соревнования по стендовой стрельбе в Португалию. После этого я прилетаю, снимаю клип на свою песню, написал создатель „Кукареку“, представляете, какой у нее вайб?! Потом меня пригласили на съемки в новогоднем фильме», — призналась MARGO.

Бузова выступает с травмой ноги

Ольга Бузова, несмотря на травмированную ногу, продолжает петь и выступать. В июне певица появилась на сцене в парке 300-летия Санкт-Петербурга, где проходил «VK Фест». Она вышла к зрителям без костылей, однако сильно хромала. Бузова уже отказалась от подпорок, но пока больная нога находится на специальном фиксаторе — ее нельзя сгибать и разгибать.

В июле певица выступит в одном из московских баров, в августе у нее концерт в ночном клубе Ростова-на Дону. Однако больше всего сил она направляет на подготовку к большому сольному концерту в «Live Арена», который состоится в октябре.

Ирина Дубцова увязла в стройке

Певица Ирина Дубцова в июле выступит на фестивале «Звезды Русского радио» в Завидово Тверской области. Концерты на юге России — в Геленджике, Сочи и Ростове-на-Дону — у нее запланированы в первые две недели сентября. Сейчас же Дубцова занята грандиозной стройкой загородного дома.

«Это не ремонт, это стройка дома. Сына я родила, деревья посадила, сейчас достраиваю дом. Квартиры не считаются. Мужчина (будущий муж. — NEWS.ru) должен быть со своим домом», — рассказала Дубцова NEWS.ru.

Ирина Дубцова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица призналась, что ей повезло с рабочими: они не повышают цены и не увеличивают ее расходы. В благодарность она дает им больше возможностей заработать, предоставляя другую работу.

Артистка отметила, что дом будет с панорамными окнами и в нем будет все, как она мечтала, но не стала вдаваться в детали: боится сглазить.

Кока готовится к свадьбе, Ревва снимает фильм

Певица Клава Кока сейчас активно готовится к свадьбе с блогером Дмитрием Масленниковым. Она сама придумала эскиз свадебного платья, которое шьют на заказ. Недавно пара поделилась кадрами из Парижа, которые очень похожи на свадебную фотосессию: она — в маленьком белом платье, он — в черном костюме. Пока артистка отдыхает в Париже, ее родители наслаждаются комфортом загородной дачи в Подмосковье, которую им этим летом купила дочь.

Александр Ревва 9 июля на фестивале «Белые ночи» представил песню «Голливуд, танцуй». Артист признался, что обычно июль и август проводит с семьей, но в этом году он готов выделить на отдых всего 10 дней, так как снимает фильм об Артуре Пирожкове.

Певица Клава Кока Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Это музыкальная комедия, байопик. История Артура Пирожкова с его песнями, новыми песнями и история о том, как он появился», — рассказал NEWS.ru Ревва.

Куртукова поедет в Пензу, Воробьева — в Энгельс

Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова отдыхает в родной Пензе.

«Сейчас не получается далеко уезжать: и работы много, и с перелетами сложно. Далеко летать сейчас тяжеловато для меня, отдыхаем у нас дома!» — заявила Куртукова.

Певица рассказала, что на отдыхе ходит, «как и все люди», в рестораны, парки, кино. Однако больше внимания она стремится уделять дочери. По словам Куртуковой, на малой родине она старается бывать каждый месяц, чтобы не отрываться от истоков.

Тем не менее этим летом у певицы плотный график. В июле она споет на «VK Фесте» в Москве, запланирован сольный концерт в Калининграде с новой концертной программой. В августе она выступит на фестивале «Новая волна» в Казани, примет участие в открытии и выйдет на сцену на трибьют-концерте Игоря Саруханова, который в этом году отметил 70-летний юбилей.

Певица Александра Воробьева также не планирует большие путешествия из-за загруженности.

«Планы на лето у меня рабочие, отдыхать не получается уже семь лет. Надеюсь, что доеду на несколько дней в родной Энгельс Саратовской области и побываю у бабушки на даче», — рассказала NEWS.ru артистка.

Штурм выбрала Кейптаун, Семенович увезли на Мальдивы

Певица Наталья Штурм этим летом выбирает экзотический отдых. Она побывала в столице ЮАР Кейптауне.

«Только [люди] без воображения продолжают годами летать в Турцию и Египет. В мире много изумительных стран, путешествуйте! Кейптаун — африканский рай! Кто не был, тот должен побывать!» — призвала она своих подписчиков в соцсетях.

Певица Анна Семенович с женихом Денисом Шреером Фото: Дарья Осипова/Пресс-служба Анны Семенович

Похудевшая Анна Семенович отдохнула с женихом на Мальдивах. Ее избранник до последнего момента скрывал, куда они летят.

«Собираешь чемодан в Анталью, а распаковываешь его на Мальдивах. Вот это я понимаю — приятный поворот сюжета! Спасибо, любимый, за такой сюрприз! Как же я люблю Мальдивы! Вода бирюзовая, еда вкусная, рыба свежая, я счастливая», — поделилась Семенович.

Мария Кожевникова же наслаждается неспешным семейным отдыхом в Турции. Многодетная мама с наследниками выбралась в Бодрум на Эгейском море.

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