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11 июля 2026 в 06:00

«Он вам не Горшок»: как выглядят могилы Горшенева и Цоя в Петербурге

Могила Михаила Горшенева на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге Могила Михаила Горшенева на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге Фото: NEWS.ru
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19 июля 13 лет назад от сердечного приступа умер лидер рок-группы «Король и Шут» Михаил Горшенев, которого фанаты называют по-свойски «Горшком». Он и еще, конечно, Виктор Цой — самые знаковые фигуры на питерской рок-сцене. Оба рано ушли из жизни, оставили объемное творческое наследие и тысячи поклонников. Корреспондент NEWS.ru побывала на могилах музыкантов на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге.

Кто из близких приходит к Цою, кто — к Горшеневу

Виктор Цой и Михаил Горшенев нашли последний приют на Богословском кладбище в городе на Неве. Это один из самых известных некрополей Северной столицы, там находятся могилы многих местных знаменитостей. Охранник в будке у ворот на нас поворчал. «Могилу Горшка ищете? Да какой же он вам Горшок?! Нельзя так неуважительно к покойнику. Человек умер и перестал быть ведром. Он теперь раб Божий Михаил Горшенев», — сказал сотрудник кладбища.

Найти могилы рок-музыкантов оказалось просто. По центральной аллее нужно пройти вперед метров двести и у храма Иоанна Богослова повернуть налево. «Идут к ним [поклонники] постоянно», — сказала служительница церковной лавки.

В 11 утра возле могилы Виктора Цоя стоят уже несколько людей. Они рассматривают памятник и тихо разговаривают, кто-то пришел с цветами. Двое, явно местные, питерские, сидят на скамейке и о чем-то говорят. «Да, тут всегда народ, особенно в пятницу и выходные, и просто в хорошую погоду, и в памятные даты (день рождения и смерти.NEWS.ru). Вот вчера ночью я тут был: три девушки сидели у могилы и двое мужчин. Выпивали, общались», — сказал тот, который помоложе.

«У Вити отец приходит на могилу два раза в год. Всегда рано утро — пока еще тут народу мало. Ему 88 лет уже (отцу Цоя. — NEWS.ru), но приходит. Очень ему не нравится, когда фотографируются на фоне могилы сына, просит этого не делать. А к Горшку приходит мать Татьяна Ивановна. Ни брата, ни Князя (сооснователь панк-группы „Король и Шут“ Андрей Князев. — NEWS.ru) мы тут не видели. 19 июля скоро, значит, [мать] снова придет», — сказал его собеседник.

Могила Виктора Цоя на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге
Могила Виктора Цоя на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге
Фото: NEWS.ru
Могила Виктора Цоя на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге
Могила Виктора Цоя на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге
Фото: NEWS.ru
Могила Виктора Цоя на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге
Могила Виктора Цоя на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге
Фото: NEWS.ru
Могила Виктора Цоя на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге
Могила Виктора Цоя на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге
Фото: NEWS.ru
Могила Михаила Горшенева на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге
Могила Михаила Горшенева на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге
Фото: NEWS.ru
Могила Михаила Горшенева на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге
Могила Михаила Горшенева на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге
Фото: NEWS.ru
Могила Михаила Горшенева на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге
Могила Михаила Горшенева на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге
Фото: NEWS.ru

Как выглядит могила жены Цоя

На могиле Цоя почти все цветы живые. У подножия памятника кто-то оставил железный скрипичный ключ. Много фотографий музыканта. И, конечно, надписи — «Цой жив». Могила ухоженная. Поклонница Кристина вместе с подругой приехала в Петербург в отпуск из Краснодара, говорит, что не могла не прийти сюда — уже в 17-й раз.

«Мне было 10 лет, когда мой друг познакомил меня с группой „Кино“, и мое становление связано с ней. Когда бываю в Петербурге, всегда приезжаю на Богословское кладбище, прихожу в музей „Кочегарка“, где он (Виктор Цой. — NEWS.ru) работал. Сегодня таких песен не сочиняют, у людей другое мировоззрение. Люди стали более поверхностные, избалованные», — сказала Кристина.

Она вспомнила, что в 2008 году, когда впервые попала на могилу Цоя, захоронение выглядело более печально: кругом было разбросано много пустых бутылок, их оставляли маргинальное фанаты артиста. «Я рада, что сейчас могила ухожена, люди помнят Цоя, посмотрите, все цветы живые. И вчера в „Кочерге“ на концерте пел его песни мальчик лет восьми, и вообще было много детей», — поделилась женщина.

В паре метров от могилы Цоя находится могила его жены. Марианна Цой умерла в 2005 году от онкологии. На ее могиле — ваза со свежими цветами, лампадка и ее фото с Виктором.

Могила Виктора Цоя на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге Могила Виктора Цоя на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге Фото: NEWS.ru

Зачем на могиле Горшенева лежат детские игрушки

Могила Михаила Горшенева находится здесь же неподалеку. На ней тоже живые цветы, фотографии, картины, траурные ленточки с надписями «Панки хой», а еще много мягких детских игрушек. Почему фанаты несут игрушки на могилу мужчине, умершему в 39 лет, сказать сложно, но это уже часть традиции. Поклонники говорят, что Горшок до конца дней был искренним и непосредственным, как ребенок.

Чтобы поклонники не расписывали памятник, оставлены две доски. Черным маркером можно написать все, что хочешь. И люди пишут: «Горшок жив».

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Виктор Цой
Король и Шут
кладбища
Санкт-Петербург
Виктория Колодонова
В. Колодонова
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