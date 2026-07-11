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11 июля 2026 в 21:22

В Нидерландах начали очистку надгробий советских воинов

В Нидерландах приступили к очистке оскверненного «Советского поля славы»

Фото: sovjet-ereveld.nl
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В Нидерландах специалисты приступили к очистке надгробий на мемориальном комплексе «Советское поле славы» после акта вандализма, сообщается на сайте одноименного фонда, который занимается поддержанием кладбища советских воинов под Лесденом. Сколько времени займет полное восстановление мемориала, не уточняется.

Специалисты были направлены для очистки обелиска, стены и поврежденных надгробий, а также для удаления граффити, говорится в заявлении фонда.

Ранее глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус назвала осквернение кладбища советских воинов неприемлемым. Министр подчеркнула, что последнее пристанище воинов заслуживает уважения.

До этого зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко заявила, что осквернение надгробий является попыткой стереть память о подвиге освободителей Европы. Парламентарий подчеркнула, что такие действия не следует рассматривать как простую хулиганскую выходку, так как надругательство над воинскими захоронениями требует серьезной правовой оценки.

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