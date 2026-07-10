«Руки прочь»: в Нидерландах осудили осквернение кладбища советских воинов В МО Нидерландов назвали осквернение кладбища советских воинов неприемлемым

Осквернение кладбища советских воинов в мемориальном комплексе «Советское поле славы» под городом Лесден — неприемлемо, заявила глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешильгез-Зегериус в Х. Министр подчеркнула, что «последнее пристанище» воинов заслуживает уважения.

Руки прочь от воинских захоронений — и точка. Осквернение советского воинского кладбища рядом с бывшим концлагерем Амерсфорт абсолютно неприемлемо, — написала Йешильгез-Зегериус.

Ранее стало известно, что мемориальный комплекс под Лесденом закрыли для посещения после акта вандализма. Это сделано для проведения следственных действий на месте происшествия.

Также сообщалось, что правоохранительные органы Вены начали расследование после того, как неизвестные разрисовали памятник Советской армии. Монумент расположен на площади Шварценбергплац.

До этого российские дипломаты заявили, что осквернение советского воинского захоронения на Центральном кладбище Вены является сознательной атакой на историческую память, а не случайным инцидентом. По мнению послов, речь идет о целенаправленных действиях против памяти о подвиге освободителей Европы от нацизма.