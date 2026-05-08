Посольство РФ отвергло версию о «случайном» осквернении захоронения в Вене Посольство РФ назвало сознательной атакой на память осквернение могилы в Вене

Осквернение советского воинского захоронения на Центральном кладбище Вены является сознательной атакой на историческую память, а не случайным инцидентом, заявили в Telegram-канале посольства РФ в Австрии. По мнению дипмиссии, речь идет о целенаправленных действиях против памяти о подвиге освободителей Европы от нацизма.

Подобные преступные выходки не могут рассматриваться как «хулиганство» или случайный инцидент. Речь идет о сознательной атаке на историческую память, о попытке надругательства над подвигом тех, кто спас Европу от «коричневой чумы», — передали в посольстве.

Ранее австрийские власти пообещали российской стороне тщательно расследовать обстоятельства осквернения советского воинского захоронения на Центральном кладбище Вены. Диппредставительство заявило, что вандалы повредили надгробия советских солдат, погибших при освобождении Австрии от нацизма. В посольстве подчеркнули, что особый цинизм произошедшему придает тот факт, что акт вандализма был совершен накануне памятных мероприятий ко Дню Победы.