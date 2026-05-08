Австрия пообещала расследовать осквернение советского захоронения в Вене

Австрийские власти пообещали российской стороне тщательно расследовать обстоятельства осквернения советского воинского захоронения на Центральном кладбище Вены, сообщили в Telegram-канале посольства РФ в стране. Ранее диппредставительство заявило, что вандалы повредили надгробия советских солдат, погибших при освобождении Австрии от нацизма.

Посольство оперативно проинформировало компетентные австрийские органы о произошедшем. Австрийской стороной были даны заверения в том, что в ближайшее время захоронение будет приведено в надлежащий вид, а обстоятельства инцидента — тщательно расследованы, — говорится в заявлении.

В посольстве подчеркнули, что особый цинизм произошедшему придает тот факт, что акт вандализма был совершен накануне памятных мероприятий ко Дню Победы, организованных российскими дипломатическими представительствами в Вене.

Ранее посольство РФ в Австрии сообщало, что советский памятник на районном кладбище Герстхоф в Вене, который ранее осквернили вандалы, был очищен от загрязнений. Вандалы нанесли на памятник краску. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.