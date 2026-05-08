Как «АртМастерс» помогает развивать креативные индустрии в России

Креативные индустрии — одна из наиболее быстрорастущих отраслей российской экономики. Тем не менее сегодня существует ряд сдерживающих факторов — молодые специалисты уезжают в крупные города, из-за чего регионы теряют таланты и деньги, а образовательная система не всегда успевает за запросами рынка — тем острее встает кадровый вопрос. Проблемы необходимо решать комплексно. Экосистема «АртМастерс» призвана повлиять на сложившуюся ситуацию — она предоставляет молодежи шанс попасть в профессиональную среду и сделать первый шаг в индустрию. Как устроен проект и что он дает тем, кто хочет стать частью сферы креативных индустрий, — в материале NEWS.ru.

Креативный курс

В России творческий кластер давно рассматривается как полноценный сектор роста, способный влиять и на занятость, и на региональное развитие, и на экспорт культурного продукта. По поручению президента России Владимира Путина до 1 июня 2026 года предстоит утвердить Стратегию развития креативной экономики до 2036 года.

В соответствии с проектом документа целевой ориентир — увеличить долю креативного кластера до 6% ВВП к 2030 году, стратегический — до 7,7% к 2036 году. Кроме того, до 1 сентября будет разработан соответствующий федеральный проект в составе нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Сфера развивается достаточно уверенно, в индустрии уже работают сотни тысяч специалистов.

Однако достижение поставленных целей сталкивается с рядом вызовов. Одна из проблем — отток квалифицированных специалистов. Молодые таланты зачастую уезжают в столицу или другие крупные города, где больше возможностей для профессионального роста, доступ к заказчикам и развитая инфраструктура. Это создает региональный дисбаланс: по данным Минэкономразвития, около 80% выручки компаний креативных индустрий сконцентрировано в 10 субъектах Российской Федерации.

К тому же наблюдается несоответствие системы образования потребностям рынка. Вузы не успевают адаптироваться к росту спроса, образовательные стандарты устарели, наблюдается дефицит современной инфраструктуры и оборудования. Все это приводит к тому, что страна теряет людей, которые могли бы превратить культуру региона в экономику.

Кадровый ответ

Решение этих проблем требует совместных усилий государства, бизнеса и отрасли, что будет способствовать обеспечению профессиональной реализации специалистов в регионах. В этом контексте выделяется проект «АртМастерс» — российская платформа, объединяющая профессионалов креативных индустрий: от моды и дизайна до цифрового искусства и перформанса. С 2020 года экосистема поддерживает таланты через образовательные программы, гранты и коллаборации.

Центральной составляющей проекта выступает Национальный открытый чемпионат творческих компетенций «АртМастерс» — своего рода «олимпиада» в сфере креативных индустрий. Участники делятся на две возрастные категории: основную (18–35 лет) и «Юниоры» (14–17 лет).

На выбор конкурсантам доступны десятки компетенций: от «Фотографа» и «Сценариста» до «Промпт-инженера» и «Веб-дизайнера». Участие бесплатное. Победители получают денежные призы — в этом году призовой фонд свыше 37 млн рублей, — возможности для стажировки, трудоустройства и интеграции работ в реальные проекты.

Экосистема позиционирует себя как социальный лифт для молодых специалистов. На первое место проект ставит реализацию творческого потенциала каждого. Как заявила в беседе с NEWS.ru победитель-юниор соревнований 2023 года в компетенции «Композитор популярной музыки» Алена Максимова, конкурс действительно открывает новые возможности и помогает поднять уровень своих профессиональных навыков.

«Победа принесла мне настоящую эйфорию — я долго не могла поверить, что мою работу признали лучшей. До сих пор с теплом вспоминаю день награждения и выступление группы „Фабрика“ с моей песней „Несмеяна“ на сцене Большого театра. Этот успех открыл для меня новые горизонты: я познакомилась с интересными людьми, смогла посотрудничать с многими артистами и музыкантами. В этом году впервые поработала для кино в рамках командных соревнований „АртМастерс Регионы“, а также написала заглавный опенинг для мультсериала „Герои Арктики“, который вышел на „Кинопоиске“», — рассказала она.

Алена пришла в проект с опытом: с 2018 года она пишет музыку, в том числе песни для детей, которые звучат на Детском радио, а с 2021-го выпускает каверы под псевдонимом Leana Mask. Ее треки прозвучали на тысяче радиостанций в 30 странах. С 2022-го она работает в эстрадном хоре FERMATA. Однако, по ее словам, проект все равно стал для нее определенным испытанием.

Чемпионат включает три этапа: отборочный, квалификационный и финальный. На каждом из них за работой участников наблюдают профильные эксперты. После подачи заявки конкурсантов ждет онлайн-тестирование, затем практическое задание, а в конце полноценная разработка проекта на заданную тему.

На финальный этап в Москве приглашаются 10 лучших конкурсантов в каждой компетенции, пояснил NEWS.ru линейный эксперт «Юниоров» в компетенции «Композитор популярной музыки», музыкант и продюсер Тимур Елчин.

«Участие и победа в „АртМастерс“ могут существенно повлиять на карьеру молодого специалиста: это шанс быть замеченным в индустрии, завести полезные знакомства, реализовать совместные проекты. Для многих это становится отправной точкой для дальнейшего профессионального роста. Тут очень много разных сфер. Попав сюда, ребята развиваются и тем самым создают свое большое профессиональное будущее», — добавил Елчин.

С точки зрения эксперта, проект действительно способствует развитию креативных индустрий в России. Особое внимание он уделил открытости чемпионата для юниоров. По его мнению, именно в этом возрасте участники наиболее амбициозны и восприимчивы к обучению, а эксперты выступают для них не только судьями, но и наставниками, помогая интегрироваться в профессиональную среду.

Путь к мечте?

Отдельную поддержку чемпионату оказывают амбассадоры. Среди них — художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, композитор и продюсер Игорь Матвиенко, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков, телеведущая Яна Чурикова, певица Пелагея и режиссер, худрук Театра на Бронной Константин Богомолов.

В этом году к проекту присоединились такие известные деятели культуры и искусства, как певец и композитор Владимир Пресняков, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач и актер Даниил Воробьев. При этом амбассадоры не только выступают популяризаторами чемпионата, но и делятся своим опытом с участниками.

Как рассказал в беседе с NEWS.ru актер Леон Кемстач, он решил поддержать чемпионат, потому что считает его реальной возможностью для молодых специалистов, которые мыслят нестандартно и готовы идти своим путем.

«Для меня важно рассказывать о проекте как можно шире, чтобы талантливые ребята понимали, какие перспективы он открывает. „АртМастерс“ — это путь к осуществлению желания, мечты. Он дает шанс быть замеченным, помогает „встать на ноги“, почувствовать свою силу и понять, что ты не один. Всем, кто раздумывает об участии в чемпионате, — 100% вперед, без тени сомнений и боязни. Никогда нельзя упускать шанс. Если не получилось в первый раз, получится во второй или третий. Главное — верить, даже если вокруг никто не верит», — подчеркнул Кемстач.

В 2026 году проходит уже VII сезон чемпионата «АртМастерс». В конце апреля организаторы продлили заявочную кампанию до 5 мая для подростков в возрасте от 14 до 17 лет и до 10 мая — для специалистов в возрасте от 18 до 35 лет из-за большого количества заявок. И принять участие может любой желающий, заполнив форму на официальном сайте проекта.

При этом конкурс дает доступ ко всей экосистеме «АртМастерс», которая включает собственную Академию, Ассоциацию, Продюсерский центр, соревновательные ответвления регионального и международного уровней, а также карьерный центр для специалистов в сфере креативных индустрий.

В совокупности проект не только вносит свой вклад в решение кадровых проблем, актуальных для развития креативной экономики в России, за счет формирования нового поколения профессионалов, но и предлагает цельный инструмент поддержки молодых талантов на всех этапах творческого пути.