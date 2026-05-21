21 мая 2026 в 12:54

В УЗГА опровергли сообщения о приостановке проекта самолета «Ладога»

Информация о приостановке проекта турбовинтового самолета ТВРС-44 «Ладога» не соответствует действительности, сообщили ТАСС в пресс-службе Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). В компании заявили, что решения приостановить проект не принималось.

на текущей стадии разработки подобные решения не принимались, — сообщили в УЗГА.

Также сообщается, что в настоящее время прорабатывается возможность изменения облика самолета для создания грузовой версии. Кроме того, продолжаются работы по подготовке воздушного судна к первому полету.

ТВРС-44 «Ладога» разрабатывается как двухдвигательный турбовинтовой региональный самолет, рассчитанный на перевозку до 44 пассажиров. Проект реализует УЗГА по заказу Минпромторга РФ. Он рассматривается как возможная замена советским самолетам Ан-24/26 и Як-40. Самолет проектировался с расчетом на эксплуатацию на различных типах аэродромов, включая грунтовые и заснеженные взлетно-посадочные полосы.

Ранее ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов заявил, что новый самолет российского производства ЛМС-901 «Байкал» поможет развитию малой авиации в отдаленных уголках страны. По его словам, самолет отлично функционирует в условиях плохо развитой инфраструктуры.

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

