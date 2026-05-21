В Иркутской области построили новую поликлинику в рамках нацпроекта

В рамках национального проекта в иркутском предместье Рабочее построили новую поликлинику №15, сообщает Angarsky. Местные жители положительно отреагировали на появление учреждения.

Наконец-то! Живу в Рабочем и прекрасно помню старую поликлинику — в ней реально было тесно и страшновато находиться, — заявил один из местных жителей.

Площадь нового медицинского учреждения составила 10 тыс. квадратных метров. Открытие запланировано на июль, перед этим поликлинике предстоит получить лицензию и доукомплектовать штат медработников.

Ранее глава Удмуртской Республики Александр Бречалов рассказал, что искусственный интеллект будут использовать для заполнения документов в больницах и поликлиниках. Он отметил, что сейчас у медиков много бумажной работы.