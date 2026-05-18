Авария в Приангарье обернулась жертвами

Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали в аварии, которая произошла в Зиминском районе Иркутской области, сообщил Telegram-канал региональной прокуратуры. Отмечается, что на дороге столкнулись Toyota Corolla и Mazda Axela.

Травмы получили водители обеих автомашин, а также 15-летняя девочка из первого авто, а также три пассажира из второго авто — мать и ее двое сыновей в возрасте 4 и 11 лет, — уточнили в прокуратуре.

Участники аварии с травмами были доставлены в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции и прокуратура устанавливают причину произошедшего.

Ранее в Сургуте на улице Крылова 10-летний мальчик погиб под колесами автомобиля Chevrolet. Ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда его на большой скорости сбил 54-летний водитель иномарки.

Также двое несовершеннолетних получили травмы в результате ДТП с электросамокатом в Москве. Авария произошла на улице Берзарина. По предварительным данным, там столкнулись автомобиль и электросамокат. Несовершеннолетние пересекали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.