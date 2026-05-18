Куратора курьеров по делу об убийстве москвички задержали

Следователи вышли еще на одного причастного к убийству москвички, выполненному по указке телефонных мошенников, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко. Речь идет о расправе над женщиной 13 марта в квартире на северо-западе столицы, передает Lenta.ru.

В частности, указано в материале, задержан один из кураторов курьеров, которым футболист Даниил Секач после гибели женщины передал пакет с ценностями и деньгами из сейфа жертвы. Мужчина, о котором информировало СК, закупал СИМ-карты и мобильные телефоны по инструкции украинских сообщников.

С их помощью преступники отправляли россиянам фейковые СМС о взломе учетных записей в мессенджерах и платформах, в том числе на портале «Госуслуги», после чего вовлекали их в преступления.

Ранее аферисты украли свыше 300 тыс. рублей с банковских карт женщины, убедив ее восьмилетнего ребенка помочь им. Злоумышленники использовали схему с фиктивным «выигрышем» в популярном мессенджере. После транзакций преступники постарались ликвидировать доказательства своей активности, попросив ребенка стереть историю диалогов.

До этого доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко заявил, что мошенники используют новую схему обмана, рассылая сообщения о якобы существующем долге за ЖКУ. По его словам, злоумышленники маскируются под УК, чтобы вынудить человека перейти по фишинговой ссылке или сообщить личные данные.

