18 мая 2026 в 11:35

Мишустин назвал долю IT в экономике России

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Доля информационных технологий (ИТ) в экономике России за шесть лет удвоилась, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на пленарной сессии XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По его словам, продажи отечественного софта и продуктов выросли в 4,5 раза, передает пресс-служба правительства РФ.

Объем продаж отечественных продуктов и сервисов в этой сфере за этот же период увеличился почти в 4,5 раза и по итогам прошлого года превысил 5 трлн рублей, — указал Мишустин.

Премьер подчеркнул, что именно российские разработки все чаще выбирают крупные компании для внедрения на предприятиях. Отрасль информационных технологий остается одной из самых быстрорастущих в экономике России, сказал он.

До этого он отметил, что цифровые платформы становятся неотъемлемой частью современной экономики. Такие сервисы позволяют оптимизировать и автоматизировать ключевые процессы. Премьер-министр указал, что такие тренды, как цифровизация, развитие искусственного интеллекта и роботизация, проникают во все сферы жизни — от здравоохранения и сельского хозяйства до промышленности и государственного управления.

