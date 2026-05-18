18 мая 2026 в 12:13

Пять человек пострадали в массовом ДТП с участием грузовика в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Массовое ДТП с участием грузовика Sitrak и восьми легковых автомобилей произошло в районе деревни Поддубки Дмитровского округа Московской области, сообщили в ГКУ МО «Мособлпожспас». В результате аварии пострадали пять человек, включая шестилетнего ребенка.

Деблокировать никого не пришлось, но помощь медиков потребовалась пятерым участникам аварии, в том числе шестилетнему ребенку, — уточнили в ГКУ.

Сотрудники экстренных служб отключили аккумуляторы поврежденных машин, чтобы предотвратить возможное возгорание. Всех пострадавших доставили в больницы с травмами различной степени тяжести. Остальные участники аварии после осмотра отказались от госпитализации.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. Сотрудники ГИБДД выясняют причины выезда грузовика на встречную полосу.

Ранее стало известно, что в Сургуте на улице Крылова 10-летний мальчик погиб под колесами автомобиля Chevrolet. Ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, когда его на большой скорости сбил 54-летний водитель иномарки.

До этого девять человек пострадали в результате массового ДТП в Дмитровском городском округе Подмосковья, где грузовик врезался в восемь легковых автомобилей. Пятерых из них сразу госпитализировали, еще четверым оказали амбулаторную помощь.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

