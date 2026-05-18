18 мая 2026 в 12:34

В Кремле высказались о значении переговоров Путина и Си Цзиньпина

Песков: любые контакты Путина и Си Цзиньпина способствуют развитию отношений

Дмитрий Песков
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина способствуют созданию нового импульса для дальнейшего развития и расширения отношений, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что сотрудничеству способствует любой контакт глав государств.

Любой контакт очередной глав двух государств способствует новому, дополнительному такому созданию импульса для дальнейшего развития и расширения отношений [России и Китая], — отметил Песков.

Визит Путина пройдет 19–20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина и приурочен к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В ходе переговоров лидеры обсудят двусторонние отношения, международную повестку и примут участие в церемонии открытия Годов образования России и Китая.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявлял о серьезных ожиданиях Кремля от предстоящей встречи лидеров России и Китая. Он подчеркивал, что двусторонние отношения государств сейчас носят разноплановый характер и активно развиваются далеко за рамками обычного торгово-экономического взаимодействия, передает пресс-служба Кремля.

