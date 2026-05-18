18 мая 2026 в 13:02

Стала известна печальная судьба брошенного в Таиланде пенсионера из России

В Таиланде умер потерявший память россиянин Владимир Князев

Потерявший память 70-летний россиянин Владимир Князев скончался в Таиланде, так и не дождавшись отправки на родину, сообщила администратор русскоязычного паблика «Паттайя от А до Я» Светлана Шерстобоева. По ее словам, которые приводит РИА Новости, волонтерам удалось отыскать его родственников в России.

Мы отыскали его родственников в России. Я предлагала им открыть сбор для вывоза на Родину. Для сборов на такого пожилого пациента наших сил не хватит, нужна федеральная огласка, поэтому я договорилась о сюжете на ТВ. К сожалению, дочь отказалась. Пока суть да дело, дедушка умер, — рассказала Шерстобоева.

Волонтерам удалось помочь вывезти его прах с Пхукета. Останки россиянина в итоге были доставлены в Россию.

Ранее сообщалось, что волонтеры нашли пожилого мужчину на крыльце госпиталя Вачира в середине прошлого месяца — он был полностью раздет и разговаривал сам с собой. Психиатр поставил россиянину диагноз «деменция второй степени».

