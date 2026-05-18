День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 13:33

Полковник назвал причину усиления атак дронов на Россию

Полковник Матвийчук: Киев с помощью дронов хочет настроить россиян против страны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина с помощью усиления атак дронов пытается настроить россиян против своей страны, заявил Lenta.ru полковник запаса Анатолий Матвийчук. Он отметил, что план спонсируется со стороны Европы.

Европа развернула свои карманы, выложила денежки, начала производство беспилотников. И у украинцев сегодня большое количество различных типов летающих аппаратов и дальнобойных ракет типа «Фламинго». Все наблюдатели отмечают, что удары стали более массированные, дальнобойные, а налеты осуществляются с привлечением различных видов БПЛА, — заявил Матвийчук.

Полковник подчеркнул, что Киев делает акцент на поражении гражданских объектов. По его словам, таким образом Киев пытается вызвать «социальный взрыв» в российском обществе.

Ранее сообщалось, что система ПВО России за неделю перехватила и уничтожила не менее 3124 украинских беспилотников над территорией страны. Наибольшее количество БПЛА было сбито 13 и 17 мая.

Мир
Россия
Украина
Европа
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зеленского сольют следом»: почему Ермак с трудом «наскреб» $3 млн на залог
В России зарегистрировали 32 новых жизненно важных препарата
Доллару предсказали рекордное падение
Эндокринолог перечислила ключевые факторы заболеваний щитовидки
Экономист ответил, вырастут ли зарплаты из-за дефицита кадров
Суд в Москве оштрафовал известного разработчика игр
Пашинян вышел из себя и сорвался на матери адвоката Согоян
Лавров отреагировал на приглашение посетить Экваториальную Гвинею
Дезертировавший боец ВСУ порезал ножом двух украинцев
Лавров попросил другие страны не лезть в работу иранской АЭС «Бушер»
Вдова Добрынина признана потерпевшей по делу о краже авторских прав
Возле дома пострадавшей девочки в Подмосковье появились анонимные послания
Стало известно, какие бананы наиболее полезны для здоровья
В Киеве заявили об успешных испытаниях своей первой управляемой авиабомбы
Политолог ответил, давит ли ЕС на Украину в целях снижения возраста призыва
Выругавшегося матом при Хинштейне главу района ждет проверка
Бойцы группировки «Юг» ликвидировали склад ВСУ под Славянском
Турэксперт объяснил, почему подешевели поездки из Екатеринбурга в Китай
Обильные майские снегопады накрыли один российский город
В МИД раскрыли, как Россия оценивает сотрудничество с США
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.