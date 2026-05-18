Полковник назвал причину усиления атак дронов на Россию

Украина с помощью усиления атак дронов пытается настроить россиян против своей страны, заявил Lenta.ru полковник запаса Анатолий Матвийчук. Он отметил, что план спонсируется со стороны Европы.

Европа развернула свои карманы, выложила денежки, начала производство беспилотников. И у украинцев сегодня большое количество различных типов летающих аппаратов и дальнобойных ракет типа «Фламинго». Все наблюдатели отмечают, что удары стали более массированные, дальнобойные, а налеты осуществляются с привлечением различных видов БПЛА, — заявил Матвийчук.

Полковник подчеркнул, что Киев делает акцент на поражении гражданских объектов. По его словам, таким образом Киев пытается вызвать «социальный взрыв» в российском обществе.

Ранее сообщалось, что система ПВО России за неделю перехватила и уничтожила не менее 3124 украинских беспилотников над территорией страны. Наибольшее количество БПЛА было сбито 13 и 17 мая.