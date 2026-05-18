18 мая 2026 в 11:34

Украинский дрон убил двух жителей Белгородской области

Двое мирных жителей погибли при детонации дрона ВСУ в поселке Борисовка

Вооруженные силы Украины атаковали с помощью беспилотного летательного аппарата поселок Борисовка в Белгородской области. В результате детонации дрона двое местных жителей погибли на месте, а еще два человека получили тяжелые ранения, сообщили в канале оперативного штаба региона в МАКСе.

В реанимации Борисовской ЦРБ сейчас борются за жизнь мужчины, который получил проникающее ранение живота, множественные осколочные ранения рук и ног, — написали в ведомстве.

Еще одного пострадавшего со множественными осколочными ранениями везут в больницу. Осколки дронов также повредили несколько автомобилей. На месте атаки работают все оперативные службы.

Ранее житель Белгородской области подорвался на взрывном устройстве в селе Вознесеновка Шебекинского округа. По предварительной информации, пострадавшему ампутировало ноги и обожгло лицо. Состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое.

До этого врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что шестеро детей, проходящих лечение в больнице Белгорода после атаки ВСУ, находятся в стабильном состоянии и не нуждаются в переводе в Москву. По его словам, некоторых пациентов уже готовят к выписке и дальнейшей реабилитации.

