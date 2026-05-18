День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 10:35

Житель приграничья подорвался на взрывном устройстве и лишился ног

Мужчине ампутировало ноги при подрыве на взрывном устройстве под Белгородом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Белгородской области подорвался на взрывном устройстве в селе Вознесеновка Шебекинского округа, сообщил оперштаб региона. По предварительной информации, пострадавшему ампутировало ноги и обожгло лицо. Состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое.

Трагедия произошла в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Бригада скорой транспортирует мужчину с травматической ампутацией ног и ожогом лица в областную клиническую больницу. Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что шестеро детей, проходящих лечение в больнице Белгорода после атаки ВСУ, находятся в стабильном состоянии и не нуждаются в переводе в Москву. По его словам, некоторых пациентов уже готовят к выписке и дальнейшей реабилитации.

До этого дрон ВСУ атаковал 66-летнего жителя деревни Некрасово и мирную жительницу хутора Фонов под Курском. По словам губернатора области Александра Хинштейна, мужчина смог избежать тяжелых травм, поэтому ему не потребовалась госпитализация.

Регионы
Белгородская область
ампутации
взрывы
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Приднестровье объяснили указ о российском гражданстве
«Достали перевирать»: Пересильд опровергла слухи о своей дочери
«С ума сошли»: Трамп двумя словами описал идеи Ирана
Кузбассовец предстанет перед судом за поджог квартиры после семейной ссоры
Бывшего начальника регионального МЧС поместили в СИЗО
Американист ответил, возобновятся ли атаки на Иран
«Будет очень важной фигурой»: Трамп ответил на вопрос о возможном преемнике
Таксист-убийца: к какому сроку приговорят душегуба из Челябинска?
Мишустин назвал долю IT в экономике России
Россиянка ослепла после уколов в частной клинике
Украинский дрон убил двух жителей Белгородской области
Поиски Усольцевых: последние новости 18 мая, новые версии исчезновения
Гинеколог дала советы, как справиться с раздражительностью в период ПМС
МВД призвало россиян не делиться личными данными
Поиски Асылханова: последние новости 18 мая, что известно спустя 1,5 месяца
Раскрыт маршрут пораженного хантавирусом круизного лайнера
В России продлили запрет на экспорт одного вида товаров
Экс-гендиректор «Торпедо» признался в подкупе арбитров
Раскрыто состояние девочки из Нижнекамска после нападения бультерьера
Васильевка, Граново, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 мая
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.