Житель приграничья подорвался на взрывном устройстве и лишился ног

Житель Белгородской области подорвался на взрывном устройстве в селе Вознесеновка Шебекинского округа, сообщил оперштаб региона. По предварительной информации, пострадавшему ампутировало ноги и обожгло лицо. Состояние мужчины оценивается как крайне тяжелое.

Трагедия произошла в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Бригада скорой транспортирует мужчину с травматической ампутацией ног и ожогом лица в областную клиническую больницу. Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается, — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что шестеро детей, проходящих лечение в больнице Белгорода после атаки ВСУ, находятся в стабильном состоянии и не нуждаются в переводе в Москву. По его словам, некоторых пациентов уже готовят к выписке и дальнейшей реабилитации.

До этого дрон ВСУ атаковал 66-летнего жителя деревни Некрасово и мирную жительницу хутора Фонов под Курском. По словам губернатора области Александра Хинштейна, мужчина смог избежать тяжелых травм, поэтому ему не потребовалась госпитализация.