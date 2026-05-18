Раскрыта судьба одного из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Уфе

Раскрыта судьба одного из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Уфе Умер один из пострадавших при пожаре на нефтебазе в Уфе

В уфимской больнице № 18 умер 54-летний рабочий, пострадавший при масштабном пожаре на нефтебазе, передает «Башинформ». Мужчина, трудившийся чистильщиком в подрядной организации, поступил в медицинское учреждение с поражением 90% тела после ЧП на станции «Нурлино». Врачи до последнего боролись за жизнь пациента, однако полученные им травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Сам инцидент произошел 13 мая во время зачистки выведенного из эксплуатации резервуара, когда на объекте внезапно вспыхнул сильный пожар. В результате данного происшествия различные травмы получили двое коллег погибшего, а тела еще троих сотрудников другого предприятия были обнаружены на месте трагедии позже. В настоящее время государственная трудовая инспекция совместно с Ростехнадзором продолжают детальное расследование этого группового несчастного случая.

До этого сообщалось, что число пострадавших при взрыве на нефтебазе выросло до семи. Предварительно, все они занимают руководящие должности на предприятии. После происшествия троих сотрудников госпитализировали в тяжелом состоянии. Площадь пожара составила около 1 тыс. квадратных метров.