18 мая 2026 в 10:50

Подросток 23 раза ударил ножом 15-летнего школьника

Подросток 23 раза ударил ножом сверстника во время ссоры в кафе в Петербурге

Подросток 23 раза ударил ножом 15-летнего школьника на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, передает 78.ru. По информации канала, нападение произошло в одном из кафе.

Между несовершеннолетними возникла ссора, в ходе которой 17-летний юноша достал нож и начал бить школьника. Пострадавшего госпитализировали с острой кровопотерей. По информации источника, нападавший успел нанести подростку тяжелые ранения в живот, грудь и руки.

До этого сообщалось, что ударивший семилетнюю девочку ножом в лицо в Подмосковье мужчина страдает психическим расстройством. Нападение произошло в коттеджном поселке «Николины сады». Мужчина шел рядом с двумя девочками, внезапно достал из кармана нож и напугал их. Одна из сестер смогла убежать, а вторая осталась на месте.

В Кении мужчина расправился с бывшей возлюбленной после расставания. За несколько недель до трагедии женщина съехала от молодого человека. Подозреваемый пришел в офис с ножом. Мужчина напал на бывшую девушку после окончания рабочего дня и нанес ей несколько ударов.

