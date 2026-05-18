18 мая 2026 в 10:01

В Петербурге ликвидировали крупный узел связи украинских кол-центров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Санкт-Петербурге пресечена работа крупного узла связи украинских мошеннических кол-центров, через который ежедневно проходило 9 тыс. звонков, сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, в его администрировании участвовали двое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет.

В феврале 2026 года фигуранты в составе организованной группы под руководством кураторов, управлявших их действиями посредством мессенджера Telegram, осуществляли администрирование абонентских терминалов пропуска трафика, предназначенных для совершения мошеннических действий в отношении граждан РФ, — сказала Петренко.

По данным следствия, оборудование доставлялось курьерами и размещалось в арендованных квартирах в Петербурге и Ленобласти. В целях конспирации они менялись еженедельно.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что российские спецслужбы провели масштабную операцию и задержали 49 пособников украинских телефонных кол-центров. Массовые задержания прошли в течение первых трех месяцев года сразу в 19 регионах страны, включая Москву и Петербург. Среди задержанных оказались как российские граждане, так и иностранцы.

