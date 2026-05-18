День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 мая 2026 в 10:37

Белоруссия и Россия проводят совместные ядерные учения

Белорусские военные тренируются применять ядерное оружие вместе с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Белоруссии приступили к отработке совместного с Россией взаимодействия по вопросам доставки специальных ядерных боеприпасов, сообщили в Минобороны республики. В тренировках частей боевого применения задействованы как ракетные войска, так и военная авиация.

Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению, — рассказали в министерстве.

Белорусские военнослужащие в ходе маневров осваивают ключевые элементы управления и подготовки к использованию тактического ядерного оружия. Учения нацелены на повышение готовности армии к применению современных средств поражения.

Ранее президент России Владимир Путин назвал испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» большим событием и безусловным успехом в укреплении обороноспособности страны. Российский лидер подчеркнул, что суммарная мощность доставляемого ракетой боезаряда в четыре раза превышает показатели западных аналогов.

Власть
Россия
Белоруссия
ядерное оружие
учения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Приднестровье объяснили указ о российском гражданстве
«Достали перевирать»: Пересильд опровергла слухи о своей дочери
«С ума сошли»: Трамп об «отчаянных» попытках Ирана договориться с США
Кузбассовец предстанет перед судом за поджог квартиры после семейной ссоры
Бывшего начальника регионального МЧС поместили в СИЗО
Американист ответил, возобновятся ли атаки на Иран
«Будет очень важной фигурой»: Трамп ответил на вопрос о возможном преемнике
Таксист-убийца: к какому сроку приговорят душегуба из Челябинска?
Мишустин назвал долю IT в экономике России
Россиянка ослепла после уколов в частной клинике
Украинский дрон убил двух жителей Белгородской области
Поиски Усольцевых: последние новости 18 мая, новые версии исчезновения
Гинеколог дала советы, как справиться с раздражительностью в период ПМС
МВД призвало россиян не делиться личными данными
Поиски Асылханова: последние новости 18 мая, что известно спустя 1,5 месяца
Раскрыт маршрут пораженного хантавирусом круизного лайнера
В России продлили запрет на экспорт одного вида товаров
Экс-гендиректор «Торпедо» признался в подкупе арбитров
Раскрыто состояние девочки из Нижнекамска после нападения бультерьера
Васильевка, Граново, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 18 мая
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.