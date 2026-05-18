Белоруссия и Россия проводят совместные ядерные учения

Вооруженные силы Белоруссии приступили к отработке совместного с Россией взаимодействия по вопросам доставки специальных ядерных боеприпасов, сообщили в Минобороны республики. В тренировках частей боевого применения задействованы как ракетные войска, так и военная авиация.

Для проведения мероприятия привлекаются воинские части ракетных войск и авиации. В ходе тренировки во взаимодействии с российской стороной планируется отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению, — рассказали в министерстве.

Белорусские военнослужащие в ходе маневров осваивают ключевые элементы управления и подготовки к использованию тактического ядерного оружия. Учения нацелены на повышение готовности армии к применению современных средств поражения.

Ранее президент России Владимир Путин назвал испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» большим событием и безусловным успехом в укреплении обороноспособности страны. Российский лидер подчеркнул, что суммарная мощность доставляемого ракетой боезаряда в четыре раза превышает показатели западных аналогов.