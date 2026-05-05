Зеленского накажут за угрозы на 9 Мая, погода в День Победы: что дальше

Минобороны России предупредило президента Украины Владимира Зеленского об ответе в случае удара в День Победы, Финляндия начала крупные учения на границе с РФ, погода в Москве 9 мая может испортиться — такие новости стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Зеленского предупредили о наказании после угроз на 9 Мая

Минобороны России опубликовало информацию о режиме тишины в честь Дня Победы вечером 4 мая. Перемирие объявил президент РФ Владимир Путин.

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путина 8–9 мая 2026 года объявляется перемирие в честь празднования победы советского народа в Великой Отечественной войне. Рассчитываем, что украинская сторона последует этому примеру», — сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве обратили внимание на заявление президента Украины Владимира Зеленского, которое он сделал в Ереване, пригрозив Москве ударами во время празднования Дня Победы.

«Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», — сказал Зеленский на саммите в армянской столице.

Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Минобороны РФ предупредили, что в случае атаки Москва будет вынуждена жестко ответить. Также 9 мая будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.

«Вместе с тем обратили внимание на заявление, сделанное главой киевского режима в Ереване на саммите Европейского политического сообщества, в котором содержатся угрозы нанесения удара по Москве именно 9 мая. ВС РФ будут приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины победы в ВОВ ВС РФ нанесут ответный, массированный ракетный удар по центру Киева. Россия, несмотря на имеющиеся у нас возможности, по гуманитарным соображениям от таких действий ранее воздерживалась», — заявили в Минобороны.

В распространенном сообщении также предупредили гражданское население украинской столицы и проживающих там иностранных дипломатов о необходимости покинуть Киев. Это связано с возможным ответным ударом России.

«Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город», — заключили в МО РФ.

Ранее Кремль сообщал, что российская сторона будет предупреждать гражданское население Украины о грядущем ударе баллистической ракетой средней дальности «Орешник». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, этот вопрос прорабатывался еще в ноябре 2024 года.

«Сейчас я вам ничего не могу сказать по этим нюансам, но, безусловно, они будут нашими военными проработаны и будут доводиться таким образом, чтобы эту информацию получило гражданское население страны», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 ноября 2024 года.

Ракетный комплекс «Орешник» Фото: МО РФ

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Финляндия начала масштабные учения вблизи российских рубежей

Финляндия начала артиллерийские учения Northern Strike 26 в 70 км от российской границы 2 мая. В маневрах, которые продлятся до 12 мая, задействованы сотни военных, программа включает артиллерийские, минометные и тактические боевые стрельбы, сообщил источник.

«США и страны НАТО отрабатывают артиллерийскую и боевую стрельбу. Что может пойти не так?» — поинтересовался ирландский журналист Чей Боуз.

Время и место для этих действий выбрано со смыслом, заявили инсайдеры. Именно поэтому на границе «творится что-то жуткое», сообщил Telegram-канал «Конспиролог #1».

«Логика момента читается между строк. Учения сами по себе рутинные, но место и время — нет. Ключевая деталь — не масштаб, а регулярность: Хельсинки методично смещает тренировочную активность ближе к восточному периметру и наращивает ее плотность с момента вступления в НАТО», — подчеркнул канал.

После долгих лет спокойствия финское направление превращается в постоянный контур напряженности на границе России, заявили авторы. Присоединившись к антироссийским санкциям в 2022 году, финны потеряли экономику целого приграничного района, к 2026 году выйдя в «чемпионы» по уровню безработицы в Евросоюзе. Теперь этот район НАТО постепенно превращает в плацдарм для нападения на Россию, уточнил канал. Распоясался новый враг Москвы в лице Хельсинки, но ответ будет смертельным, уверены инсайдеры.

Солдаты и военная техника ВС Финляндии в Хельсинки Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Реальный вопрос не в том, чем закончится Northern Strike 26, — закончится отчетом. Вопрос в том, как быстро учения такого формата перейдут в режим „непрерывного присутствия“ и какие зеркальные маневры появятся на российской стороне в ответ», — констатировал «Конспиролог #1».

Синоптики сообщили о похолодании в День Победы

В День Победы в Москве погода будет «нелетная», предупредил синоптик Евгений Тишковец. Вероятнее всего, воздушную часть парада 9 мая придется отменить, отметил он.

«9 мая в Москве аэросиноптическая ситуация будет определяться влиянием атлантического циклона с запада. Метеоусловия резко ухудшатся, и ощутимо похолодает. Ожидается преимущественно пасмурная, дождливая, ветреная погода. С шести утра до полуночи на столицу прольется до 27 мм осадков, или 44% месячной нормы, с наибольшей интенсивностью во второй половине дня и особенно вечером. Ветер восточный, с порывами до 12–15 м/с. Температура воздуха ночью и утром +5–10, днем +9–14 градусов, что на пять-шесть градусов прохладнее климатической нормы мая. При этом нижняя кромка облачности под утро опустится до 100–300 м, что исключает групповой пролет боевой авиации — для безопасного полета высота нижней границы облачности должна быть не ниже 350–400 м, а экипажи обязаны выполнять групповой полет в условиях визуального контакта», — подчеркнул Тишковец.

Специалисты Foreca привели похожий прогноз: дожди начнутся в ночь на 8 мая, в течение двух праздничных дней будут грозы. Дожди прекратятся только к понедельнику. Со вторника,12 мая, ожидается мощный ливень с грозами, 12–13 мая выпадет 21 мм осадков, то есть еще 40% месячной нормы, уточнили синоптики.

