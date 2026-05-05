Познакомились в чате: школьницу три недели насиловал 51-летний мужчина

Пропавшая без вести 15-летняя девочка нашлась спустя месяц в доме растлителя, с которым она познакомилась в приложении для знакомств. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Знакомство в Сети

51-летний американец Джастин Ньюман из Северной Каролины был арестован 28 апреля. Ему предъявлены обвинения после того, как девочка, ранее считавшаяся пропавшей без вести, была найдена в его доме в Оушен-Айл-Бич. Его обвиняют в похищении и изнасиловании несовершеннолетней из штата Коннектикут, пишет журнал People.

Жертве Ньюмана 15 лет. Она познакомилась с растлителем в приложении для знакомств. Детективы из отдела по делам жертв преступлений в конечном итоге выяснили, что Ньюман заказал машину через сервис совместных поездок, чтобы отвезти девочку из Мидлтауна на железнодорожную станцию, где она села на поезд до Северной Каролины.

Без права выйти под залог

Как заявили прокуроры, во время первого судебного заседания по делу Ньюмана он пояснил, что познакомился с девушкой тремя месяцами ранее в приложении Skout, которое позволяет пользователям знакомиться с людьми со всего мира посредством прямых трансляций и чатов.

Позже полиция Мидлтауна обратилась в офис шерифа округа Брансуик с просьбой помочь в поисках девочки, личность которой не разглашается. По словам прокуроров, департамент предоставил офису шерифа местоположение и описание локации, где, предположительно, находится ребенок, и сотрудники обнаружили девочку вместе с Ньюманом в его доме в понедельник, 27 апреля. При этом первые сообщения об исчезновении ребенка появились 9 апреля.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Впоследствии Ньюману были предъявлены обвинения в похищении человека первой степени и изнасиловании несовершеннолетней в возрасте до 15 лет. Сейчас он находится в следственном изоляторе округа Брансуик без права освобождения под залог, а его следующее судебное заседание назначено на 14 мая.

«Расследование продолжается. По мере продвижения расследования могут быть предъявлены дополнительные обвинения», — заявили в офисе шерифа округа Брансуик.

Жалуется на здоровье

Согласно судебным документам, Ньюман должен был предоставить свои отпечатки пальцев и образец ДНК во время пребывания под стражей.

Как сообщило издание WECT, во время своего первого судебного заседания Ньюман просил судью освободить его под залог из-за того, что у него имеются «сложные проблемы со здоровьем». Но судья счел, что диагноз подозреваемого никак не мешает ему находиться под стражей в следственном изоляторе.

Судя по фотографиям с места, где была найдена девочка, мужчина проживал в доме фургонного типа, без фундамента.

Читайте также:

Рецидивист с топором: ямалец зарубил женщин, чтобы скрыть изнасилование

Инсценировка? Никто не ответит за избиение модели Анжелики Тартановой

Ревность и нож: муж получил три удара за то, что назвал жену чужим именем

Пошевелили мешки — и выпала рука: новое дело о расчлененке в Ленобласти

«В „ЧП Омск“ выложат ваши трупы»: лжеподруга годами кошмарила блогершу

Прятала TikTok от родителей: в Сочи 14-летняя школьница покончила с собой