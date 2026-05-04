Инсценировка? Никто не ответит за избиение модели Анжелики Тартановой

В деле об избиении модели Анжелики Тартановой до полусмерти случился очередной неожиданный поворот. Обвиняемый в этом преступлении экс-сожитель девушки объявлен мертвым. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.
Ревнивец с прослушкой
Анжелику госпитализировали в ночь с 22 на 23 ноября и экстренно провели операцию. Девушке пришлось провести трепанацию черепа, чтобы устранить внутренние гематомы. Из-за этого на голове у пострадавшей теперь видна выемка.
В реанимации девушка лишь успела назвать фамилию и имя того, кто ее избил. Первое время родные даже не подозревали о том, что произошло с Анжеликой. 16-летний сын писал ей сообщения и получал ответы. Следствие предполагает, что смартфон остался в руках бывшего партнера Анжелики Дмитрия Кузьмина. До этого мужчина пытался полностью подчинить девушку себе, из-за чего она и решилась разорвать отношения.
«Например, поставил прослушку на ее смартфон, читал все сообщения, мог взять у нее телефон — просто выхватить и разбить. Ревновал ее безумно. Даже умудрялся восстанавливать удаленные сообщения и читать», — рассказали подруги девушки.
Врачи диагностировали у Тартановой не только черепно-мозговую травму, но и множественные гематомы, ушибы. После операции у нее возникли осложнения: галлюцинации и судороги. СМИ писали, что девушка периодически не узнает родителей и сына-подростка.
Рецидивист под домашним арестом
Изначально 41-летний Кузьмин был задержан и заключен под домашний арест. Против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, хотя изначально вменяли статью за причинение тяжкого вреда.
Известно, что ранее Дмитрий был судим. В Барнауле его приговаривали к условного сроку по статье о разбое.
Когда статью переквалифицировали на более тяжкую, Дмитрий пошел на контакт с пострадавшей и обещал помогать с реабилитацией финансово. За этим последовало несколько денежных траншей. Но родственники Анжелики опровергли сообщения о мирном урегулировании вопроса.
Сестра пострадавшей сообщила, что поступивших средств едва ли хватало на первый этап реабилитации, притом что им также помогал благотворительный фонд. Сейчас известно, что Анжелика выписана из больницы и продолжает курс реабилитации в домашних условиях.
Смерть фигуранта
2 мая адвокат Кузьмина Темур Фидаров сообщил, что его подзащитный умер в конце апреля. Сторона пострадавшей уже знает об этом.
«Мы только узнали о его смерти, не знаем пока, что делать дальше», — заявила KP.RU сестра пострадавшей.
По словам Фидарова, его подзащитный тяжело переносил весь уголовный процесс над ним. Мужчина скончался после того, как перенес две операции на сердце. В соцсетях начали говорить о возможной инсценировке гибели. Но адвокат Сергей Жорин назвал эту гипотезу почти несостоятельной.
«Теоретически исключать ничего нельзя, но практически инсценировать смерть обвиняемого по резонансному делу крайне сложно. Для государственной регистрации смерти нужны основания — обычно это медицинское свидетельство, которое медработник выдает после личного осмотра тела, или судебное решение об установлении факта смерти. В случае каких-то сомнений назначаются дополнительные экспертизы. Потому что в будущем смерть обвиняемого может служить основанием для прекращения уголовного дела. Потому мое мнение — вряд ли в этом деле имела место инсценировка», — констатирует Жорин.
