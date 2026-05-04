Инсценировка? Никто не ответит за избиение модели Анжелики Тартановой

В деле об избиении модели Анжелики Тартановой до полусмерти случился очередной неожиданный поворот. Обвиняемый в этом преступлении экс-сожитель девушки объявлен мертвым. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Ревнивец с прослушкой

Анжелику госпитализировали в ночь с 22 на 23 ноября и экстренно провели операцию. Девушке пришлось провести трепанацию черепа, чтобы устранить внутренние гематомы. Из-за этого на голове у пострадавшей теперь видна выемка.

В реанимации девушка лишь успела назвать фамилию и имя того, кто ее избил. Первое время родные даже не подозревали о том, что произошло с Анжеликой. 16-летний сын писал ей сообщения и получал ответы. Следствие предполагает, что смартфон остался в руках бывшего партнера Анжелики Дмитрия Кузьмина. До этого мужчина пытался полностью подчинить девушку себе, из-за чего она и решилась разорвать отношения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Например, поставил прослушку на ее смартфон, читал все сообщения, мог взять у нее телефон — просто выхватить и разбить. Ревновал ее безумно. Даже умудрялся восстанавливать удаленные сообщения и читать», — рассказали подруги девушки.

Врачи диагностировали у Тартановой не только черепно-мозговую травму, но и множественные гематомы, ушибы. После операции у нее возникли осложнения: галлюцинации и судороги. СМИ писали, что девушка периодически не узнает родителей и сына-подростка.

Рецидивист под домашним арестом

Изначально 41-летний Кузьмин был задержан и заключен под домашний арест. Против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, хотя изначально вменяли статью за причинение тяжкого вреда.

Известно, что ранее Дмитрий был судим. В Барнауле его приговаривали к условного сроку по статье о разбое.

Когда статью переквалифицировали на более тяжкую, Дмитрий пошел на контакт с пострадавшей и обещал помогать с реабилитацией финансово. За этим последовало несколько денежных траншей. Но родственники Анжелики опровергли сообщения о мирном урегулировании вопроса.

Сестра пострадавшей сообщила, что поступивших средств едва ли хватало на первый этап реабилитации, притом что им также помогал благотворительный фонд. Сейчас известно, что Анжелика выписана из больницы и продолжает курс реабилитации в домашних условиях.

Смерть фигуранта

2 мая адвокат Кузьмина Темур Фидаров сообщил, что его подзащитный умер в конце апреля. Сторона пострадавшей уже знает об этом.

«Мы только узнали о его смерти, не знаем пока, что делать дальше», — заявила KP.RU сестра пострадавшей.

По словам Фидарова, его подзащитный тяжело переносил весь уголовный процесс над ним. Мужчина скончался после того, как перенес две операции на сердце. В соцсетях начали говорить о возможной инсценировке гибели. Но адвокат Сергей Жорин назвал эту гипотезу почти несостоятельной.

Дмитрий Кузьмин Фото: t.me/moscowcourts

«Теоретически исключать ничего нельзя, но практически инсценировать смерть обвиняемого по резонансному делу крайне сложно. Для государственной регистрации смерти нужны основания — обычно это медицинское свидетельство, которое медработник выдает после личного осмотра тела, или судебное решение об установлении факта смерти. В случае каких-то сомнений назначаются дополнительные экспертизы. Потому что в будущем смерть обвиняемого может служить основанием для прекращения уголовного дела. Потому мое мнение — вряд ли в этом деле имела место инсценировка», — констатирует Жорин.

