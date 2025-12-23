Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 12:00

«Ревновал безумно»: лишившаяся части черепа модель не помнит, что произошло

Анжелика Тартанова Анжелика Тартанова Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Избитая в Москве 33-летняя модель Анжелика Тартанова впервые публично рассказала о произошедшем с ней. В больнице девушке провели трепанацию черепа, а перед этим вынуждены были обрить ее налысо. NEWS.ru рассказывает о новых обстоятельствах дела.

Удалили часть черепа

Анжелика поговорила с редакторами программы «Пусть говорят» в больнице и рассказала, в каком состоянии сейчас находится. Из-за серьезной травмы она лишилась части черепа.

Анжелику госпитализировали в ночь с 22 на 23 ноября и экстренно провели операцию. Девушке пришлось провести трепанацию черепа, чтобы устранить внутренние гематомы.

В больнице девушка успела назвать фамилию и имя того, кто ее избил. Первое время родные даже не подозревали о том, что произошло с Анжеликой. 16-летний сын писал ей сообщения и получал ответы. Следствие предполагает, что смартфон остался в руках бывшего партнера Анжелики Дмитрия.

Родные рассказали в эфире, что Анжелика планировала уйти от Дмитрия. Она успела сказать об этом родственникам, после чего пропала.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смартфон на прослушке

По словам подруг, Дмитрий полностью контролировал Анжелику.

«Например, поставил прослушку на ее смартфон, читал все сообщения, мог взять у нее телефон — просто выхватить и разбить. Ревновал ее безумно. Даже умудрялся восстанавливать удаленные сообщения и читать», — рассказали подруги девушки.

Тартанова подтверждала, что Дмитрий и ранее поднимал на нее руку, но затем слезно молил о прощении.

В программе показали кадры с Анжеликой из больницы, на которых видно, что на голове у девушке после операции образовалась выемка.

«Голова болит. Вообще ничего не помню, надо восстанавливать память, тогда, может, вспомню», — заявила Анжелика.

Врачи диагностировали у Тартановой не только черепно-мозговую травму, но и множественные гематомы, ушибы. После операции у нее возникли осложнения: галлюцинации и судороги. Сроки реабилитации пока неизвестны.

Ранее судим

41-летний бизнесмен Дмитрий Кузьмин сейчас находится под домашним арестом. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство.

Изначально фигуранту, находящемуся под домашним арестом, инкриминировали причинение тяжкого вреда. Однако после того, как в СМИ появилась информация о систематическом насилии и издевательствах в отношении модели, управление СКР изучило эти данные и ужесточило обвинение.

Известно, что ранее подозреваемый уже был судим. В прошлом он был осужден за разбой в Барнауле и получил условный срок.

Читайте также:

Была для него куклой: кто избил Анжелику Тартанову до полусмерти?

«Могилу копать будешь своему другу»: электрик застрелил девять человек

«Она меня положила к себе»: учительницу-педофилку посадили на 13 лет

происшествия
уголовные дела
криминал
модели
Россия
Москва
покушения
домашнее насилие
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд объяснил, когда можно демонстрировать нацистскую символику
Диетолог дала советы, какими напитками заменить алкоголь на Новый год
Власти раскрыли реальную обстановку в Димитрове
Названа главная уязвимость кораблей «золотого флота» США
ВС России ударили «Кинжалами» по предприятиям ВПК Украины
Раскрыто, почему иноагенты настырно оспаривают свой статус в России
Машина сбила 85-летнюю пенсионерку, бежавшую на красный
Российский боец двумя ударами остановил колонну ВСУ
В МЧС рассказали, угрожают ли россиянам «новогодние» пожары
Раскрыто, в каком городе России достигла предела гостиничная инфраструктура
Российские военные освободили еще два населенных пункта в зоне СВО
Судьба портов и логистики ВСУ «повисла на волоске»
Житель Крыма пойдет под суд по делу о госизмене
Сын Кадырова получил новую награду из рук отца
Володин заявил, что России не нужны коврижки и аплодисменты
Медовик больше не покупаю! Готовлю сама по простому рецепту
Володин отверг враждебные намерения России по отношению к Европе
Как выбрать пауэрбанк: для телефона, планшета, ноутбука и походов
Стало известно, почему проект «золотого флота» США может быть заморожен
В Петербурге начали массово отправлять на карантин школьные классы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.