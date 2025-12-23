«Ревновал безумно»: лишившаяся части черепа модель не помнит, что произошло

Избитая в Москве 33-летняя модель Анжелика Тартанова впервые публично рассказала о произошедшем с ней. В больнице девушке провели трепанацию черепа, а перед этим вынуждены были обрить ее налысо. NEWS.ru рассказывает о новых обстоятельствах дела.
Удалили часть черепа
Анжелика поговорила с редакторами программы «Пусть говорят» в больнице и рассказала, в каком состоянии сейчас находится. Из-за серьезной травмы она лишилась части черепа.
Анжелику госпитализировали в ночь с 22 на 23 ноября и экстренно провели операцию. Девушке пришлось провести трепанацию черепа, чтобы устранить внутренние гематомы.
В больнице девушка успела назвать фамилию и имя того, кто ее избил. Первое время родные даже не подозревали о том, что произошло с Анжеликой. 16-летний сын писал ей сообщения и получал ответы. Следствие предполагает, что смартфон остался в руках бывшего партнера Анжелики Дмитрия.
Родные рассказали в эфире, что Анжелика планировала уйти от Дмитрия. Она успела сказать об этом родственникам, после чего пропала.
Смартфон на прослушке
По словам подруг, Дмитрий полностью контролировал Анжелику.
«Например, поставил прослушку на ее смартфон, читал все сообщения, мог взять у нее телефон — просто выхватить и разбить. Ревновал ее безумно. Даже умудрялся восстанавливать удаленные сообщения и читать», — рассказали подруги девушки.
Тартанова подтверждала, что Дмитрий и ранее поднимал на нее руку, но затем слезно молил о прощении.
В программе показали кадры с Анжеликой из больницы, на которых видно, что на голове у девушке после операции образовалась выемка.
«Голова болит. Вообще ничего не помню, надо восстанавливать память, тогда, может, вспомню», — заявила Анжелика.
Врачи диагностировали у Тартановой не только черепно-мозговую травму, но и множественные гематомы, ушибы. После операции у нее возникли осложнения: галлюцинации и судороги. Сроки реабилитации пока неизвестны.
Ранее судим
41-летний бизнесмен Дмитрий Кузьмин сейчас находится под домашним арестом. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство.
Изначально фигуранту, находящемуся под домашним арестом, инкриминировали причинение тяжкого вреда. Однако после того, как в СМИ появилась информация о систематическом насилии и издевательствах в отношении модели, управление СКР изучило эти данные и ужесточило обвинение.
Известно, что ранее подозреваемый уже был судим. В прошлом он был осужден за разбой в Барнауле и получил условный срок.
Читайте также:
Была для него куклой: кто избил Анжелику Тартанову до полусмерти?
«Могилу копать будешь своему другу»: электрик застрелил девять человек
«Она меня положила к себе»: учительницу-педофилку посадили на 13 лет