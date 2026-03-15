15 марта 2026 в 16:44

Ушел из жизни французский комик и актер Бруно Саломон

Бруно Саломон Фото: Stefanopoulos Thierry/ZUMAPRESS/Global Look Press
Французский актер и комик Бруно Саломон ушел из жизни в возрасте 55 лет, сообщает агентство France Presse со ссылкой на его агента Лорана Грегуара. Артист скончался в воскресенье, 15 марта, после продолжительной болезни.

Саломон родился в июле 1970 года в департаменте Валь-де-Марн региона Иль-де-Франс. За свою карьеру он принял участие в создании более 60 фильмов. Наибольшую известность актеру принес сериал «Что такое хорошо, что такое плохо», выходивший на экраны с 2007 по 2017 год.

Помимо работы в кадре, Саломон активно занимался озвучиванием. Его голос звучит, в частности, в мультфильме «Монстр в Париже», вышедшем в 2010 году.

Ранее на 75-м году жизни скончался выдающийся режиссер российского цирка Валентин Гнеушев. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный принес соболезнования родным и близким умершего.

До этого народная артистка России, балерина Нинель Петрова ушла из жизни в возрасте 101 года. Она была ученицей знаменитого педагога Агриппины Вагановой.

Франция
актеры
комики
смерти
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
