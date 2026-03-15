Ушел из жизни французский комик и актер Бруно Саломон

Французский актер и комик Бруно Саломон ушел из жизни в возрасте 55 лет, сообщает агентство France Presse со ссылкой на его агента Лорана Грегуара. Артист скончался в воскресенье, 15 марта, после продолжительной болезни.

Саломон родился в июле 1970 года в департаменте Валь-де-Марн региона Иль-де-Франс. За свою карьеру он принял участие в создании более 60 фильмов. Наибольшую известность актеру принес сериал «Что такое хорошо, что такое плохо», выходивший на экраны с 2007 по 2017 год.

Помимо работы в кадре, Саломон активно занимался озвучиванием. Его голос звучит, в частности, в мультфильме «Монстр в Париже», вышедшем в 2010 году.

