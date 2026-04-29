Комик Позов опроверг слухи о своем лечении от алкоголизма

Участник популярного шоу «Импровизаторы» Дмитрий Позов официально опроверг информацию о том, что его пребывание в психиатрической клинике было вызвано алкогольной зависимостью. В интервью проекту «Вписка», опубликованном на YouTube артист выразил крайнее недоумение по поводу публикаций в СМИ, приписавших ему проблемы со спиртным без каких-либо оснований.

Комик подчеркнул, что никогда не давал поводов для подобных слухов и не сталкивался с пагубными привычками.

Я нигде слова про это не говорил. Никакого нет рехаба, никакой нет зависимости, — акцентировал внимание Позов.

Звезда юмористического проекта предположил, что домыслы об алкоголизме возникли из-за существующих в российском обществе стереотипов. По мнению Позова, в стране до сих пор не принято открыто обсуждать и лечить депрессию, поэтому люди склонны искать более «понятные» причины госпитализации, такие как алкоголизм. Он призвал аудиторию более осознанно относиться к вопросам ментального здоровья.

Ранее психотерапевт Диана Гончарова объяснила, как отличить депрессию от выгорания. Специалист отметила, что выгорание затрагивает лишь часть жизни, например, человек утрачивает интерес только к работе. В случае депрессии, интереса нет ни к чему.