Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 17:18

Комик Позов опроверг слухи о своем лечении от алкоголизма

Дмитрий Позов Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Участник популярного шоу «Импровизаторы» Дмитрий Позов официально опроверг информацию о том, что его пребывание в психиатрической клинике было вызвано алкогольной зависимостью. В интервью проекту «Вписка», опубликованном на YouTube артист выразил крайнее недоумение по поводу публикаций в СМИ, приписавших ему проблемы со спиртным без каких-либо оснований.

Комик подчеркнул, что никогда не давал поводов для подобных слухов и не сталкивался с пагубными привычками.

Я нигде слова про это не говорил. Никакого нет рехаба, никакой нет зависимости, — акцентировал внимание Позов.

Звезда юмористического проекта предположил, что домыслы об алкоголизме возникли из-за существующих в российском обществе стереотипов. По мнению Позова, в стране до сих пор не принято открыто обсуждать и лечить депрессию, поэтому люди склонны искать более «понятные» причины госпитализации, такие как алкоголизм. Он призвал аудиторию более осознанно относиться к вопросам ментального здоровья.

Ранее психотерапевт Диана Гончарова объяснила, как отличить депрессию от выгорания. Специалист отметила, что выгорание затрагивает лишь часть жизни, например, человек утрачивает интерес только к работе. В случае депрессии, интереса нет ни к чему.

Шоу-бизнес
комики
стендап
алкоголизм
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.