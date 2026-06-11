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11 июня 2026 в 03:08

Росстандарт поставил точку в вопросе ГОСТа на суши и роллы

Шалаев: Росстандарт не планирует вводить ГОСТы на суши, роллы и шашлык

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В России не планируют разрабатывать государственные стандарты на приготовление суши, роллов и шашлыка, сообщил ТАСС глава Росстандарта Антон Шалаев. По словам руководителя ведомства, разработка таких стандартов в настоящее время даже не рассматривается.

На суши и роллы ГОСТа сейчас точно не планируется. ГОСТ на приготовление шашлыка тоже не входит в планы, — заявил Шалаев.

При этом руководитель ведомства уточнил, что в стране уже действует ГОСТ на мелкокусковые мясные полуфабрикаты, используемые для приготовления шашлыка. Создание ГОСТа на готовую еду пока считается преждевременным до появления соответствующих санитарно-эпидемиологических требований, отметил Шалаев.

Ранее заместитель главы Минпромторга РФ Роман Чекушов заявил: в России продолжается работа над созданием ГОСТа на готовую еду. По его словам, работа по данному направлению уже активно ведется.

До этого сообщалось, что Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приняло новый межгосударственный стандарт на керамические санитарные изделия, включая унитазы, раковины и биде. Документ вступил в силу с 1 июня.

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