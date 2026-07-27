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27 июля 2026 в 09:34

Роллы «Летние» без риса: просто режу, мажу, посыпаю — и на стол! Идеальный перекус для жары

Фото: D-NEWS.ru
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Беру огурец, творожный сыр, консервированного тунца и зелень — и за 5 минут собираю сочные роллы без риса. Получается легкая, хрустящая закуска с нежной сливочной начинкой, яркой свежестью зелени и пикантной кислинкой бальзамика.

Ингредиенты

Огурец — 2 шт., творожный сыр — 100 г, тунец консервированный — 1 банка, зелень — по вкусу, бальзамический соус — 1 ст. л., кунжут — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала нарезаю огурец тонкими продольными ломтиками с помощью овощечистки — они должны получиться гибкими, почти прозрачными. Тем временем разминаю консервированного тунца вилкой и смешиваю его с творожным сыром и мелко рубленной зеленью. Выкладываю начинку на край каждого ломтика огурца и аккуратно сворачиваю в рулетик. Готовые роллы сбрызгиваю бальзамическим соусом и посыпаю кунжутом. Вкуснее всего сразу, пока огурец хрустит.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Получилось гораздо вкуснее, чем я ожидал, — тунец из банки не перебивает сливочный сыр, а дополняет его, а огурец работает как основа вместо риса. Особенно порадовало, что не нужно ничего варить или ждать.

Проверено редакцией
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Роллы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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