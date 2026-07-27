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27 июля 2026 в 10:35

Пушилин раскрыл детали российского наступления в ДНР

Пушилин: российские войска ускорили продвижение в ДНР

Денис Пушилин Денис Пушилин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Темпы наступления российских подразделений в ДНР растут, эшелонированная оборона ВСУ взламывается по всему фронту, сообщил ИС «Вести» глава республики Денис Пушилин. За неделю освобождены несколько населенных пунктов на участке Красноармейск — Доброполье.

Российские подразделения продолжают свою работу, продолжают взламывать эшелонированную оборону вооруженных формирований Украины, наращивают темп продвижения. За прошедшую неделю наши военнослужащие освободили ряд населенных пунктов на Красноармейско-Добропольском участке [фронта], — сказал Пушилин.

Ранее боец 5-й мотострелковой бригады Денис Шиповалов сообщил, что при освобождении Белицкого в Донецкой Народной Республике российские штурмовики забросали гранатами группу польских наемников. По его словам, в одной из многоэтажек засела банда поляков — попытки заговорить с ними на русском и английском не удались, после чего получили команду на штурм.

Штурмовые подразделения группировки войск «Центр» освободили Белицкое 23 июля. На данный момент армия РФ продолжает зачищать его от одиночных украинских военных, прячущихся в подвалах зданий.

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