ВС России ударили дронами по двум судам с грузом для ВСУ

ВС России ударили дронами по двум судам с грузом для ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили два судна с военным грузом для ВСУ в порту Николаев

Военнослужащие Вооруженных сил России ночью 27 июля продолжили наносить удары по портам Украины, которые используются в интересах доставки грузов для ВСУ, заявили в Минобороны РФ. По информации ведомства, в порту Николаев поражены два сухогруза.

ВС РФ продолжено нанесение ударов по портам Украины. <...> В порту Николаев российскими ударными дронами поражены два сухогруза — в момент разгрузки грузов военного назначения, — отметили в министерстве.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что освобождение населенного пункта Белицкое позволило перерезать важные пути снабжения украинских войск. Он назвал потерю этого логистического узла существенным ударом по обороноспособности группировки ВСУ на данном направлении.

До этого стало известно, что российские военнослужащие сорвали контратаку ВСУ в районе Хотеня Сумской области. По данным источника, украинское командование отправило на штурм бойцов 225-го отдельного штурмового полка, известного как «полк смерти».