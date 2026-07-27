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27 июля 2026 в 09:21

Российские военные сорвали планы украинского «полка смерти»

ВС России сорвали попытку контратаки ВСУ у поселка Хотень в Сумской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Российские военнослужащие сорвали контратаку ВСУ в районе Хотени Сумской области, заявил в беседе с РИА Новости источник в силовых структурах. По его словам, украинское командование отправило на штурм бойцов 225-го отдельного штурмового полка, известного как «полк смерти».

В районе поселка Хотень враг силами штурмовой группы 225-го ОШП предпринял попытку контратаки. Выдвижение личного состава ВСУ было своевременно вскрыто разведкой группировки «Север», украинские националисты уничтожены, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Брянской области в результате атак украинских БПЛА пострадали два мирных жителя. В селе Старый Ропск Климовского района дрон-камикадзе атаковал движущийся гражданский автомобиль. Еще один удар пришелся по территории тракторного стана около села Понуровка.

До этого стало известно, что расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» за неделю уничтожили более 10 пикапов, джипов и квадроциклов ВСУ. Пораженные автомобили использовались для ротации и подвоза провианта в Харьковской области.

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