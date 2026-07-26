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26 июля 2026 в 21:51

Кабачковый пирог с колбасой — вкуснее пиццы: все смешала за 5 минут и в духовку

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется приготовить что-то сытное без долгого замешивания теста, этот пирог становится настоящей находкой.

Кабачки делают его нежным и сочным, расплавленный сыр тянется в каждом кусочке, а ароматная колбаса превращает простую выпечку в блюдо, которое исчезает со стола быстрее домашней пиццы.

Для приготовления понадобится: кабачки — 2 шт. (около 350 г), яйца — 2 шт., молоко — 100 мл, растительное масло — 80 мл, пшеничная мука — 200 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., колбаса (вареная, полукопченая или сервелат) — 100 г, сыр (моцарелла, сулугуни или твердый) — 100 г, зелень и любимые специи — по вкусу.

Яйца взбейте с молоком и растительным маслом, добавьте соль, сахар, муку и разрыхлитель, чтобы получилось однородное тесто. Кабачки натрите на крупной терке, слегка отожмите лишнюю жидкость и вмешайте в тесто вместе с зеленью.

В форму для запекания вылейте половину массы, равномерно распределите нарезанную небольшими кубиками или соломкой колбасу, посыпьте тертым сыром и накройте оставшимся тестом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке около 35–40 минут, пока верх не станет золотистым и аппетитно румяным. Подавайте пирог горячим или слегка остывшим — он одинаково вкусен в обоих вариантах.

Личный опыт

Мне особенно нравится использовать для этого пирога полукопченую колбасу — она делает вкус более насыщенным и напоминает хорошую домашнюю пиццу. Если после выпечки дать пирогу постоять 10 минут, он легче нарезается и остается очень сочным внутри.

Проверено редакцией
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