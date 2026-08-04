Салями вместо теста: запекаю ломтики в формочках и получаю хрустящие корзиночки с сочным салатом

Салями вместо теста: запекаю ломтики в формочках и получаю хрустящие корзиночки с сочным салатом

Когда надоели бутерброды и канапе, на помощь приходят эти корзиночки из салями — хрустящие, ароматные, с насыщенной начинкой. Пряный вкус запеченной салями идеально сочетается с нежной моцареллой, кислинкой артишоков и свежестью базилика.

Ингредиенты

Салями — 12 ломтиков, артишок маринованный — 150 г, оливки без косточки — 50 г, перец красный жареный — 50 г, моцарелла мини — 60 г, базилик — 4 веточки, масло оливковое — по вкусу.

Как готовлю

Сначала разогреваю духовку до 190 °С и выкладываю ломтики салями в форму для маффинов, формируя бортики — получаются аккуратные чашечки. Запекаю их 8–10 минут до хруста, затем даю полностью остыть прямо в форме, чтобы сохранили форму. Тем временем нарезаю маленькими кубиками маринованные артишоки и жареный перец, оливки — колечками, а мини-моцареллу разрезаю на половинки.

Смешиваю все в миске, сбрызгиваю оливковым маслом — салат готов. Наполняю остывшие корзиночки салатом, украшаю листиками базилика и сразу подаю. Хрустящая салями, нежный сыр, пикантные оливки и свежий базилик — закуска, от которой невозможно оторваться.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Текстура — это отдельный кайф: сначала ломаешь хрусткую салями, а внутри — прохладная, сочная начинка с упругими шариками моцареллы. Артишоки и печеный перец дают приятную кисло-сладкую ноту.