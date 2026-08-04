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04 августа 2026 в 07:34

Беру 2 кг слив и 2 головки чеснока: сливовый сацебели получается шикарный — соус к мясу и сырам

Фото: D-NEWS.ru
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Каждый август обязательно варю несколько баночек этого соуса. Спелые сливы придают ему приятную кислинку, чеснок делает вкус насыщенным, а специи раскрываются после варки и хранения.

Такой сацебели отлично подходит к шашлыку, запечённой курице, сырам, картофелю и даже к обычному свежему хлебу. Зимой открываешь баночку — и сразу вспоминается вкус лета.

Для приготовления понадобится: сливы — 2 кг, чеснок — 2 крупные головки, острый перец — 2-3 шт. (по вкусу), карри — 20 г, соль — 1 ст. л., сахар — 8 ст. л., чёрный молотый перец — 2-3 ч. л., молотая корица — 1/2 ч. л. (по желанию).

Сливы вымойте, удалите косточки. Чеснок очистите, у острого перца удалите плодоножку, а при желании и семена, если нужен менее острый вкус. Пропустите сливы, чеснок и перец через мясорубку или измельчите блендером до однородной массы.

Перелейте смесь в кастрюлю с толстым дном, добавьте соль, сахар, карри, чёрный перец и при желании корицу. Доведите до кипения, затем варите на небольшом огне около 30 минут, периодически помешивая.

Горячий соус разлейте по заранее простерилизованным банкам, сразу герметично закройте крышками, переверните вверх дном, укутайте полотенцем и оставьте до полного остывания.

Главный секрет — использовать полностью спелые ароматные сливы. Тогда соус получится густым без лишнего уваривания, а вкус будет насыщенным и сбалансированным.

Личный опыт

Больше всего люблю подавать этот сацебели к запечённой свинине и выдержанным сырам. Иногда добавляю в соус немного свежей кинзы или молотого кориандра — аромат становится ещё ярче, а вкус приобретает классические кавказские нотки.

Проверено редакцией
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