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04 августа 2026 в 08:19

«Север» отчитался о воздушных дуэлях в небе над Харьковской областью

Расчеты БПЛА «Севера» сбили таранными ударами более десяти дронов ВСУ за неделю

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В первую неделю августа операторы беспилотников 11-го армейского корпуса группировки «Север» таранными ударами FPV-дронов уничтожили более 10 украинских БПЛА самолетного типа в Харьковской области, рассказал офицер с позывным Карта. По его словам, круглосуточный мониторинг воздушного пространства позволяет быстро засекать цели над буферной зоной и передавать координаты расчетам-перехватчикам.

Специалисты войск беспилотных систем и бойцы мобильных огневых групп 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» сбили более 10 БПЛА самолетного типа противника в Харьковской области с начала августа, — рассказал Карта.

Ранее командир расчета с позывным Призрак сообщил, что российские войска перехватили в брянском приграничье португальский разведывательный БПЛА Tekever AR3. Для этого бойцы использовали дрон-перехватчик «Лис». По словам военного, Tekever был замечен впервые.

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