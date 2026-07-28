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28 июля 2026 в 12:11

Беру сливы и чеснок: соус получается интереснее кетчупа — готовлю сацебели на зиму для яркости

Фото: D-NEWS.ru
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Когда начинается сезон слив, часть урожая всегда уходит не на варенье, а на этот пикантный соус. Сладость спелых плодов, чеснок, острый перец и пряная аджика превращаются в густую ароматную заправку, которая идеально подходит к шашлыку, курице, запеченному мясу и колбаскам на гриле.

Получается настолько насыщенный вкус, что обычный кетчуп после него уже кажется слишком простым.

Для приготовления понадобится: слива сорта «Венгерка» без косточек — 1 кг, чеснок — 100 г, сахар — 100 г, острый перец без семян — 2 стручка, томатная паста — 1 ст. л. с горкой, абхазская аджика — 1 ст. л. с горкой, крупная соль — 1 ст. л.

Сливы, чеснок и острый перец измельчите блендером до однородности и переложите массу в кастрюлю с толстым дном. Добавьте сахар, соль, томатную пасту и аджику, доведите до кипения и варите около 20 минут на среднем огне, периодически помешивая. Готовый горячий соус сразу разлейте по стерилизованным банкам, герметично закройте крышками, переверните вверх дном и укутайте до полного остывания.

Личный опыт

Мне нравится подавать этот сливовый соус не только к мясу, но и к запеченной курице или домашним котлетам. Если хочется более выраженного аромата, в конце варки добавляю немного молотого кориандра или копченой паприки — вкус становится еще глубже и интереснее.

Проверено редакцией
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