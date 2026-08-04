Курица на соли: самый простой рецепт со специями и чесноком — корочка получается очень вкусной, а мясо — мягким

Курица на соли: самый простой рецепт со специями и чесноком — корочка получается очень вкусной, а мясо — мягким

Если хочется приготовить сочную курицу без долгого маринования, этот рецепт выручает всегда. Соль работает как естественный проводник тепла: курица равномерно пропекается, остается мягкой внутри, а кожица становится тонкой, румяной и аппетитно хрустящей.

Для более насыщенного аромата я добавляю чеснок и любимые специи — получается еще вкуснее.

Для приготовления понадобится: целая курица — 1,8–2 кг, крупная соль — 1 кг, чеснок — 6–8 зубчиков, сладкая паприка — 2 ч. л., сушеный чеснок — 1 ч. л., черный молотый перец — 1 ч. л., сушеный тимьян или розмарин — 1 ч. л., растительное масло — 1 ст. л.

Курицу обсушите бумажными полотенцами и при желании удалите оставшиеся перышки. Чеснок раздавите плоской стороной ножа и положите внутрь тушки. Снаружи курицу смажьте тонким слоем растительного масла и натрите смесью паприки, сушеного чеснока, черного перца и тимьяна. Солить мясо не нужно.

На противень насыпьте ровным слоем крупную соль толщиной около 1 см и уложите курицу спинкой вниз. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке 80–90 минут, пока кожица не станет равномерно золотистой, а при проколе самой толстой части бедра не начнет выделяться прозрачный сок.

Главный секрет этого способа — не переворачивать курицу и не накрывать ее фольгой. Соль забирает лишнюю влагу снизу, благодаря чему кожица получается особенно хрустящей, а мясо остается сочным.

Личный опыт

Чаще всего подаю такую курицу с запеченным картофелем и овощным салатом. Оставшееся мясо никогда не пропадает: на следующий день оно отлично подходит для домашних салатов, сэндвичей, шаурмы или начинки для пирогов.