Старый пень исчезнет без спецтехники: дачный способ с солью экономит время и силы

Старый пень исчезнет без спецтехники: дачный способ с солью экономит время и силы

Выкорчевать старый пень бывает непросто, особенно если нет специальной техники. Но есть простой способ, который поможет облегчить задачу с помощью обычной поваренной соли.

После спиливания дерева обильно засыпьте срез крупной солью. Повторяйте обработку после каждого дождя, так как вода постепенно смывает соль. Со временем она проникает в древесину, разрушает ее структуру, и через несколько недель пень становится рыхлым и легко крошится. Однако этот метод подходит только для мест, где не планируется выращивать растения, поскольку соль сильно ухудшает качество почвы.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что он действительно помогает избавиться от старого пня без тяжелой работы. Если на этом месте вы хотите сделать грядку, лучше выбрать другой способ, чтобы сохранить плодородие земли.

Ранее сообщалось, что кабачки способны плодоносить намного лучше, если вовремя уделить внимание их листьям. Многие дачники пропускают этот простой прием, хотя он помогает кустам направить силы не на зелень, а на формирование крупных и здоровых плодов.