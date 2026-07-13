Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 15:00

Старый пень исчезнет без спецтехники: дачный способ с солью экономит время и силы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Выкорчевать старый пень бывает непросто, особенно если нет специальной техники. Но есть простой способ, который поможет облегчить задачу с помощью обычной поваренной соли.

После спиливания дерева обильно засыпьте срез крупной солью. Повторяйте обработку после каждого дождя, так как вода постепенно смывает соль. Со временем она проникает в древесину, разрушает ее структуру, и через несколько недель пень становится рыхлым и легко крошится. Однако этот метод подходит только для мест, где не планируется выращивать растения, поскольку соль сильно ухудшает качество почвы.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что он действительно помогает избавиться от старого пня без тяжелой работы. Если на этом месте вы хотите сделать грядку, лучше выбрать другой способ, чтобы сохранить плодородие земли.

Ранее сообщалось, что кабачки способны плодоносить намного лучше, если вовремя уделить внимание их листьям. Многие дачники пропускают этот простой прием, хотя он помогает кустам направить силы не на зелень, а на формирование крупных и здоровых плодов.

Проверено редакцией
Читайте также
Пушистые розовые метелки: многолетник зацветает одним из первых. Украшает клумбу без сложного ухода
Общество
Пушистые розовые метелки: многолетник зацветает одним из первых. Украшает клумбу без сложного ухода
Дуб возле участка выглядит роскошно: скрытые минусы, о которых многие не задумываются заранее
Общество
Дуб возле участка выглядит роскошно: скрытые минусы, о которых многие не задумываются заранее
Кухонная хитрость с апельсином: разделочная доска станет свежей за считаные минуты
Общество
Кухонная хитрость с апельсином: разделочная доска станет свежей за считаные минуты
Дорогие средства больше не нужны: стакан соли за ночь помогает поддерживать унитаз в чистоте
Общество
Дорогие средства больше не нужны: стакан соли за ночь помогает поддерживать унитаз в чистоте
Белый лук многие недооценивают: чем он отличается от обычного и почему его стоит посадить
Общество
Белый лук многие недооценивают: чем он отличается от обычного и почему его стоит посадить
растения
соль
советы
огороды
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог поставила точку в споре о свойствах зеленого цвета
Львова-Белова рассказала, как относятся к украинским детям в Европе
Москвичам рассказали, где можно купаться
Стало известно, когда изберут меру пресечения Надеждину
Политолог оценил положение Вэнса после провала переговоров США и Ирана
Росгвардейцы задержали грабителей в строительном магазине Подмосковья
В Роскачестве объяснили, когда сотрудники могут забирать вещи домой
Двое детей пострадали при атаке БПЛА в подмосковном Солнечногорске
Путин вручил премию спасшему 23 человека в Дагестане юноше
Гастроэнтеролог объяснила, почему нельзя пить из нагретой в машине бутылки
В больницы Подмосковья поступило новое эндоскопическое оборудование
«Потенциально самоубийственна»: Европе предрекли крах без дружбы с Россией
Аналитик объяснил, как США надеются контролировать Ормузский пролив
Путин назвал самую важную вещь, над которой нужно работать
В Подмосковье врачи удалили подростку опухоль мозга размером с ладонь
Россиянам дали советы, как сохранить силы на весь рабочий день
Путин раскрыл, в чем сила россиян
Путин заявил, что Россию ждет победа
«Добровольно»: Путин раскрыл, сколько денег россияне собрали для СВО
Путин заявил о постоянной модернизации российской армии
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.