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04 августа 2026 в 10:12

Стала известна задача, которую поставили агентам ГУР в Севастополе

ФСБ: пойманные в Севастополе агенты ГУР должны были сфотографировать объекты ПВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Задержанные в Севастополе агенты украинских спецслужб должны были сфотографировать объекты сил противовоздушной обороны в Крыму, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. На видео один из фигурантов признался, что он также должен был собрать несколько FPV-дронов со взрывчаткой и спрятать их в тайнике, передает ТАСС.

Я занимался разведкой. Фотографировал военные и гражданские объекты. Мне нужна была помощь в съемке, и друг согласился мне помочь. Мы должны были поехать, сфотографировать ПВО. Посмотреть, оцеплена ли она, или туда есть свободный доступ, — рассказал один из задержанных.

Ранее ФСБ сообщила, что в Севастополе задержали двух россиян, которые готовили теракты по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. По информации ведомства, сначала злоумышленники по заданию куратора собирали данные о подразделениях ВС России в Крыму.

До этого силовики предотвратили готовившийся теракт в Пятигорске Ставропольского края. По данным ФСБ, задержан 25-летний уроженец Центральной Азии. Злоумышленник по указанию находящегося в Сирии куратора намеревался совершить дистанционный подрыв у здания прокуратуры.

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