Стала известна задача, которую поставили агентам ГУР в Севастополе

Задержанные в Севастополе агенты украинских спецслужб должны были сфотографировать объекты сил противовоздушной обороны в Крыму, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. На видео один из фигурантов признался, что он также должен был собрать несколько FPV-дронов со взрывчаткой и спрятать их в тайнике, передает ТАСС.

Я занимался разведкой. Фотографировал военные и гражданские объекты. Мне нужна была помощь в съемке, и друг согласился мне помочь. Мы должны были поехать, сфотографировать ПВО. Посмотреть, оцеплена ли она, или туда есть свободный доступ, — рассказал один из задержанных.

Ранее ФСБ сообщила, что в Севастополе задержали двух россиян, которые готовили теракты по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. По информации ведомства, сначала злоумышленники по заданию куратора собирали данные о подразделениях ВС России в Крыму.

До этого силовики предотвратили готовившийся теракт в Пятигорске Ставропольского края. По данным ФСБ, задержан 25-летний уроженец Центральной Азии. Злоумышленник по указанию находящегося в Сирии куратора намеревался совершить дистанционный подрыв у здания прокуратуры.