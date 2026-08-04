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04 августа 2026 в 10:34

Российский регион атаковали 255 БПЛА за сутки

Белгородская область подверглась атаке 255 БПЛА за прошедшие сутки

ЗРК «Бук-М3» ЗРК «Бук-М3» Фото: РИА Новости
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ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 255 БПЛА в течение суток, сообщил региональный оперштаб в Telegram-канале. По его данным, в результате ударов погибли два мирных жителя, еще 32 человека обратились за медицинской помощью.

Атакам подверглись 79 населенных пунктов в 14 округах. В ходе четырех обстрелов было выпущено 18 снарядов. Кроме того, с трех беспилотников были сброшены 10 взрывных устройств.

Повреждения были зафиксированы в двух многоквартирных домах и 27 частных. Также повреждены пять соцобъектов, два коммерческих здания, два инфраструктурных объекта, два склада, один магазин и 40 автомобилей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших от удара беспилотников ВСУ по промышленной зоне в подмосковных Новоселках выросло до 10 человек. По его словам, шесть из них увезли в Чеховскую больницу, двоих — в медучреждения Серпухова и Подольска, еще два человека отказались от госпитализации.

До этого стало известно, что число пострадавших при атаке ВСУ на складской комплекс во Владимирской области выросло до трех человек. Как уточнил губернатор Александр Авдеев, молодой мужчина травмировал палец руки. Ему оказали помощь в Собинской районной больнице. Пациент продолжит лечение амбулаторно.

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